Was sich vor fünf Jahren in der Wohlfartstraße in Schwabing-Freimann abgespielt hat, wäre auch ein guter Stoff für eine Nachbarschafts-Soap gewesen: Ein Fremder bringt die scheinbar heile Welt durcheinander, indem er Autofahrer anzeigt, die auf dem Gehweg geparkt haben.

Viele Jahre hatte man sich arrangiert, plötzlich herrschten Zank und Missgunst zwischen den Nachbarn und vor allem zwischen Autofahrern und Fußgängern. Wer korrekt auf der Straße parkte und den Gehweg frei hielt, blockierte Müllabfuhr und Rettungswagen. Einem, der es mal ausprobierte, schmierten Unbekannte Hundekot auf die Frontscheibe.

Gehwegparken, oder genauer: systematisch illegales Gehwegparken, ist ein Aufreger, der zunehmend die Gemüter erhitzt. Fußgänger fühlen sich von den Parkern gegängelt, weil sie zu wenig Platz auf der für sie vorgesehenen Verkehrsfläche haben. Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen kommen abschnittsweise auch nicht mehr durch und müssen auf die Fahrbahn ausweichen, was entweder nicht möglich ist, oder zumindest ein gefährliches Manöver. Und dennoch sind in den Münchner Randbezirken – die Innenstadt ist davon kaum betroffen – noch immer viele Trottoirs zugeparkt.

Eigentlich kann Gehwegparken teuer sein: Die Bußgelder reichen von 55 bis 100 Euro. Die Autos stehen aber meistens unter der Duldung von Polizei und Stadtverwaltung mit zwei Rädern auf dem Trottoir, nach dem Motto: Wo kein Kläger, da kein Richter.

Doch die Beschwerden häufen sich, weshalb die Stadt nun konsequenter gegen das Phänomen vorgehen will. Das Mobilitätsreferat erarbeitet aktuell eine Vorlage zum Management des öffentlichen Straßenraums, in der auch das Gehwegparken eine Rolle spielt. Dabei geht es vor allem um die Verkehrssicherheit.

„Durch die Beparkung ist häufig die Nutzung der Gehwege sehr eingeschränkt beziehungsweise gar nicht mehr möglich, sodass Kinder, ältere Menschen und Personen, die Gehhilfen, Rollstühle oder auch Kinderwagen mit sich führen, auf die Fahrbahn ausweichen müssen“, teilt das Mobilitätsreferat auf Nachfrage mit. Zusätzlich erschwere das widerrechtliche Gehwegparken das Durchkommen von Rettungskräften im Einsatz und auch von Versorgungsfahrzeugen wie der Müllabfuhr.

Doch nicht nur das bisher geduldete und rechtswidrige Parkverhalten soll bekämpft werden. Auch das angeordnete, also legale Gehwegparken, wie es zum Beispiel in der Auenstraße in der Isarvorstadt üblich ist, soll eingeschränkt werden.

In den Parklizenzgebieten weist die Stadt grundsätzlich keine neuen Parkflächen auf Gehwegen mehr aus. „Auch außerhalb der Lizenzgebiete soll die Ausweisung des Gehwegparkens künftig restriktiv geprüft werden, um den Gehweg als für den Fußverkehr wichtigen und dafür vorgesehenen Schutzraum nicht durch abgestellte Autos in der Nutzung einzuschränken“, so eine Sprecherin des Mobilitätsreferats.

Bei der Prüfung im Einzelfall werde eine „Restgehwegbreite“ von mindestens 2,50 Meter zugrunde gelegt. Diese Breite verlangt die Straßenverkehrsordnung, es muss auf dem Bürgersteig ein Begegnungsverkehr – auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl – möglich sein.

SZ Plus Umstrittenes Verkehrsprojekt : Was beim Experiment in der Kolumbusstraße herausgekommen ist Als Forschende für einen Pilotversuch Autos verbannen, ist der Aufschrei riesig. Elf Monate nach dem Ende stellen sie dem Projekt „gute Noten“ aus – was nicht ganz falsch ist, aber auch nicht die komplette Wahrheit. Von Patrik Stäbler

So breit sind die illegal zugestellten Fußwege in den engen Anwohnerstraßen der Außenbezirke eher selten bis nie. Hagelt es also demnächst stadtweit Strafzettel für Anwohner, die es jahrzehntelang gewohnt waren, so zu parken?

Das Mobilitätsreferat plane, „auf ein behutsames, nachvollziehbares und mit intensiver Kommunikation vorbereitetes und begleitetes Vorgehen zu setzen“, so die Sprecherin. Wie das Problem gehandhabt werden soll, will das Referat mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung der Stadt und der Polizei absprechen – sofern der Stadtrat dies beschließt.

Auch dem Verein Fuss e.V. sind die Gehwegparker schon lange ein Dorn im Auge. Der Verein setzt sich für die Belange von Fußgängern ein, die im modernen Münchner Amtsdeutsch mittlerweile „Zu Fuß Gehende“ genannt werden.

Der Münchner Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher ist einer von fünf Bundesvorsitzenden des Vereins, der in etwa 50 Städten aktiv ist. Auch Bickelbacher sagt, man solle nicht gleich überall Strafzettel verteilen. Das illegale und geduldete Gehwegparken abzuschaffen, sei ein längerer Prozess. „Man muss die Leute erst einmal informieren, zum Beispiel, wo es in der Nähe Stellplätze gibt“, sagt Bickelbacher. Für ihn steht dennoch fest: „So lassen kann man es nicht.“

Vergangenen April hatten der Bund Naturschutz, die ÖDP, der Fahrradklub ADFC München, der Verkehrsclub VCD und auch Fuss e.V. vor dem Polizeipräsidium in der Ettstraße demonstriert. Der Tenor: Falschparker nähmen wissentlich in Kauf, dass Kinder, Fußgänger, Radler und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gefährdet werden. Trotz der eindeutigen Gesetzeslage würden solche Verstöße in München kaum geahndet, lautete der Vorwurf.

Die Polizei verwies damals auf die Verhältnismäßigkeit und erklärte, Vorrang hätten Verstöße mit einem besonderen Gefahrenpotenzial oder solche, die den Verkehrsablauf erheblich störten. Man gehe aber durchaus gegen Falschparker vor, Entscheidungen seien jedoch immer auf den Einzelfall bezogen und: Eine lückenlose Verkehrsüberwachung sei weder möglich noch wünschenswert. Zu Gesprächen über Gehwegparken ist die Polizei dennoch bereit.

Grünen-Stadtrat Bickelbacher sagt: „Man kann nicht von einem Tag auf den anderen alles ändern, muss aber eine Perspektive bieten.“ Schon 2018 hatten die Grünen ein Antragspaket mit dem Titel „Gehwege sind keine Parkplätze“ gestellt und ein konsequentes Vorgehen gegen die Falschparker gefordert.

SZ Plus Baufinanzierung : Jetzt eine Immobilie kaufen? Die Kreditzinsen sinken und auch die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser gingen zuletzt stark zurück. Ist nun also der richtige Zeitpunkt, sich ein Eigenheim zu leisten? Wie der Münchner Sparkassenchef und Immobilienexperten die Lage bewerten. Von Catherine Hoffmann

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) antwortete seinerzeit, dass dies in den Anwohnerstraßen zu keinem Verständnis führen würde, weil die meisten Fußgänger eben auch zugleich die parkenden Anwohner seien. Und, als besondere Pointe: Die immer größer gewordenen Fahrzeuge, nämlich die SUVs, würden nicht mehr in die alten Garagen der Anwohner passen.

Bei Verkehrsflächen mit starkem Parkaufkommen und knapp bemessenem Parkraum könne ausnahmsweise geduldet werden, dass Fahrzeuge mit den rechten Rädern auf dem Gehweg stehen, wenn das im Interesse des reibungslosen Verkehrsablaufs auf der Fahrbahn liege und der Fußgängerverkehr nicht wesentlich behindert werde. Halteverbote gebe es nur, wenn die Verkehrssicherheit deutlich beeinträchtigt sei.

Weil sich nur wenig bewegte, stellte auch die ÖDP 2022 einen Antrag zum Beenden des Gehwegparkens und lieferte auch gleich eine von Anwohnern erstellte Karte – mit Stellen, an denen angeblich Handlungsbedarf bestehe. Die Forderung: Da die Polizei zu wenig mache, sollte die städtische Verkehrsüberwachung (KVÜ) aktiv werden.

Die KVÜ verteilt ihre Knöllchen gegenwärtig nur innerhalb des Mittleren Rings. Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl versprach ein Jahr später daraufhin „mittel- bis langfristig Konzepte und Strategien“ für die Verkehrsüberwachung. Autos abschleppen, so hieß es, könne die Stadt aber nicht, dafür sei die Polizei zuständig. Und die wird, siehe oben, nur in gewichtigen Fällen aktiv.

Nach Schätzungen des KVR sind Hunderte Anwohnerstraßen im Stadtgebiet vom Gehwegparken betroffen, eine offizielle Auflistung gibt es nicht. Komplett ignoriert das KVR die Beschwerden aber nicht. In der Wohlfartstraße ließ das KVR bald nach dem Ärger um die Anzeigen 2019 Halteverbotsschilder aufstellen, sodass die Anwohner nun auf der Fahrbahn, aber versetzt voneinander, parken können respektive müssen. Die Anwohner selbst zeigten sich wegen der wegfallenden Parkplätze darüber wenig glücklich.