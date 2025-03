Wer eine neue Bar eröffnet, braucht neben Räumlichkeiten, Personal und Business-Plan vor allem eins: ein Konzept. In München , erst recht in der Maxvorstadt , gibt es schließlich jede Menge Boazn und American Bars. Man muss sich also abheben, etwa mit einem Thema, einem Signature Drink oder einem bekannten Gesicht aus der Szene.

In der Maxvorstadt hat im September die Gehölz-Bar eröffnet, die, so die Homepage, „von der Magie des Waldes“ inspiriert ist. Sie befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Don’t call Mama“ in der Schellingstraße, ist aber ziemlich anders. Es wurde weitläufig renoviert, und das neue Konzept ist sofort offensichtlich: Die Wände sind grün und voll von Kunstpflanzen. Die Theke steht zwar am gleichen Ort wie früher, ist aber von Baumstämmen flankiert, selbst an der Decke kleben kleine Kunst-Pilze. So weit, so waldig.

Wo „die Magie des Waldes“ bisher nicht so durchscheint, ist auf der Getränkekarte. Zwar gibt es unter den Signature Drinks den „Woody“ mit Zirbenholzlikör, Gin, Zitrone, Apfel und Tonic Water (13,50 Euro). Ansonsten sucht man auf der sehr langen Karte, auf der jedenfalls für jeden und jede etwas dabei sein dürfte, vergeblich nach Wald-Referenzen. Am ehesten entführen noch die elf verschiedenen Whiskeys (sieben bis 25 Euro) in die Natur.

Empfehlenswert und lecker ist dafür der Strawberry Espresso Martini Kiss (12,50 Euro), eine Variation mit Erdbeeren und weißer Schokolade. Ansonsten werden von Dry Martini (10,50 Euro) bis Old Fashioned (12,50 Euro) alle Getränke angeboten, die man in einer Cocktailbar erwartet. Als Bier gibt es das ungefilterte Lagerbier von Noam (4,50 Euro), außerdem zahlreiche alkoholfreie Alternativen ab 3,50 Euro.

Was die Gehölz-Bar und ihre Vorgängerin „Don’t Call Mama“ gemeinsam haben, ist die Musikauswahl: Hier läuft zumindest am Besuchsabend viel populärer Rap, R’n’B und Pop aus den Nuller- und Zehnerjahren. Geöffnet hat die Bar am Wochenende bis drei Uhr nachts, zu späterer Stunde kann auch getanzt werden.

Ein der Decke der Gehölz-Bar kleben ein paar Kunst-Pilze. (Foto: Johannes Simon)

Ganze Wände sind mit Pflanzen dekoriert und auch von der Decke hängt die grüne Pracht. Und ist mal keine Pflanze angebracht, ziert immerhin grüne Farbe die Wand. (Foto: Johannes Simon)

An der Bar – natürlich in Holzoptik – werden all die Getränke zubereitet, die man in einer Cocktailbar erwartet. (Foto: Johannes Simon)

Wald und Bar haben ja gemeinsam, dass man sie ansteuert, wenn man eine Pause vom Alltag braucht, deswegen ist das Konzept durchaus schlüssig und spricht ein breites Publikum an. Es könnte bloß stringenter sein, bei der Fokussierung der Getränkekarte auf thematisch passende Drinks ist noch Luft nach oben. Die Übersetzung des Waldes in Getränke hat zumindest in der Fantasie keine Grenzen: Es gibt „Barrel aged cocktails“, also Drinks, die in Holzfässern gelagert wurden. Infusionen mit Wurzeln und Rinden werten klassische Spirituosen auf. Waldbeeren passen zu süßen Drinks, und auch Kräuter (Pastis!) und sogar Pilze (Steinpilz Bourbon!) in alkoholischen Getränken sind inzwischen keine absolute Seltenheit mehr.

So bleibt der Ausflug in den Wald im Gehölz derzeit noch ein in erster Linie visueller. Wer aber genau diese Ästhetik schätzt, wird sich hier wohlfühlen.

Gehölz-Bar, Schellingstraße 45, 80799 München, Telefon 089/26486822, Öffnungszeiten Dienstag und Mittwoch 17 bis 0 Uhr, Donnerstag 17 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 3 Uhr