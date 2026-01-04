München ist ein wirtschaftliches Kraftwerk Deutschlands – und zunehmend ein Ort der Gegensätze. Die Stadt wächst, zieht Talente aus aller Welt an und steht wie kaum eine andere Metropole für Innovation, Forschung und Wohlstand. Doch je erfolgreicher München wird, desto deutlicher zeigt sich eine Entwicklung, die den Arbeitsmarkt spaltet. Neue Zahlen des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo zeigen: Das Beschäftigungswachstum ist nicht nur stark, sondern hochgradig ungleich verteilt. Die Schere zwischen sehr gut bezahlten Wissensberufen und allen anderen Tätigkeiten öffnet sich immer weiter.