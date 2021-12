Mit dem Fütterungsverbot von Wasservögeln etwa an der Isar will die Stadt der Ausbreitung der Geflügelpest vorbeugen.

In München dürfen von sofort an keine wilden Wasservögel mehr gefüttert werden. Das Verbot ist eine der Maßnahmen, mit der die Stadt der Geflügelpest Einhalt gebieten will. Tierbesitzern wird geraten, ihre Hunde und Katzen in der Nähe von Gewässern, etwa den Isarauen, nicht frei herumlaufen zu lassen. Geflügel-Ausstellungen und -Märkte dürfen nicht stattfinden. Die Geflügelpest sei für Menschen ungefährlich, so die Stadt, für Geflügelbetriebe könne sie aber hohen wirtschaftlichen Schaden bedeuten. Kürzlich hatte es einen Ausbruch des Virus in einem Betrieb im Landkreis Erding gegeben.