Wie Drittstaatsangehörige aus der Ukraine versuchen, in München Fuß zu fassen

Vor dem Krieg in der Ukraine flohen auch Menschen nach München, die ursprünglich aus anderen Ländern stammten. Ihre Lage ist besonders schwierig. Drei Betroffene berichten.

Von Aileen Bunte, Jakob Schelberger, Veronica Rossa und Lena Rückerl

Khalil Rehman räumt Kisten aus, verteilt Lebensmittel, holt Spenden ab. Er hilft denen, die in München Unterstützung brauchen. Seit November 2024 leistet der 27-jährige Pakistaner einen Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel, dabei ist er studierter Informatiker. Khalil Rehman gehört zu den knapp 50 000 Menschen, die seit Ausbruch des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, aber keinen ukrainischen Pass haben. Laut Angaben des Kreisverwaltungsreferats leben rund 600 dieser Drittstaatsangehörigen in München. Auch drei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist ihr Status oft ungeklärt – und das, obwohl viele von ihnen gut ausgebildet sind und sich gerne in Deutschland ein Leben aufbauen möchten.