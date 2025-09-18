In und vor einer Münchner Unterkunft für Geflüchtete hat sich am Donnerstagmorgen eine folgenschwere Auseinandersetzung abgespielt. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei rückte zu einem Großeinsatz aus.

Um 5.15 Uhr wurden die Beamten alarmiert. Der Tatort befindet sich in einem Gewerbegebiet an der Berg-am-Laim-Straße im Münchner Osten. Eine Blutspur führt von der Unterkunft bis zur anderen Straßenseite. Die im Berufsverkehr viel befahrene Berg-am-Laim-Straße musste für zwei Stunden gesperrt werden, ist aber mittlerweile wieder frei.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gibt es zwei Tatbeteiligte. Es handelt sich um zwei Männer mit somalischer Staatsangehörigkeit, 24 und 27 Jahre alt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen sie „mittelschwere bis schwere Verletzungen“ durch einen spitzen Gegenstand erlitten haben. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Wissensstand nicht.

Dennoch hat einer der Münchner Mordkommissionen aus dem Kommissariat 11 die Ermittlungen übernommen. Das heißt, dass die Auseinandersetzung als versuchtes Tötungsdelikt gewertet wird. Kriminalpolizei und Spurensicherung untersuchen den Tatort. Die Polizei hofft, bis zum Mittag weitere Details bekanntgeben zu können.