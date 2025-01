Im Juli initiierte der Verein eine Tauschaktion in München, um die strengen Regeln der Bezahlkarte zu umgehen. Jetzt will man eine erste Bilanz ziehen. Gemeinsam mit einigen Unterstützern hat Weinzierl zu einer Pressekonferenz im Gemeindesaal der Auferstehungskirche im Westend geladen. Bei der Gelegenheit will er auch auf die Kritik eingehen.

Denn die Idee, Supermarkt-Gutscheine zu Bargeld umzutauschen, um Geflüchteten zu helfen, kommt nicht überall gut an. So hat die Münchner Stadtratsfraktion der CSU den Organisatoren etwa vorgeworfen, „demokratisch legitimierte und von der Mehrheit getroffene Entscheidungen des Rechtsstaats“ zu missachten. Außerdem erfragt die CSU beim Stadtrat, ob dies Auswirkung auf die kommunalen Zuschüsse der unterstützenden Träger und Organisationen haben könnte. Sprich, ob die Stadt den Unterstützern das Geld kürzen sollte. Aktivisten wie Weinzierl empfinden solche Anfragen als Drohungen. „Hochproblematisch“ sei es, dass sozial engagierte Menschen damit kriminalisiert würden.

Um was geht es? Geflüchtete, die eine Bezahlkarte haben, können mit dieser eigentlich maximal 50 Euro Bargeld im Monat abheben – dies ist eine politische Entscheidung und soll dazu dienen, dass von den monatlichen staatlichen Leistungen eventuell keine Schlepperbanden bezahlt werden könnten. Viele Politiker und Flüchtlingshelfer kritisieren jedoch die Begrenzung auf 50 Euro als Schikane und Symbolpolitik. Gerade im teuren München werde dadurch das sparsame Haushalten erschwert, etwa Einkaufen auf dem Flohmarkt.

Die Tauschaktion des Vereins „Offen!“, der von mehr als 200 Organisationen unterstützt wird, umgeht diese Begrenzung aktiv. Und das funktioniert so: Geflüchtete mit einer Bezahlkarte kaufen in einem Supermarkt oder einer Drogerie einen Gutschein, zum Beispiel für 50 Euro. Diesen Gutschein bringen sie dann zu einem der Tauschorte und bekommen dafür den gleichen Wert in bar. Das entsprechende Bargeld kommt von Unterstützern, die dort vorher Geld hinterlegt haben – und nun einen Supermarkt-Gutschein dafür bekommen.

In München sollen sich sechs feste Tauschbörsen etabliert haben

Mittlerweile habe man sechs feste Tauschbörsen in der Stadt etabliert, an dem mindestens einmal wöchentlich Tauschaktionen stattfinden können, erzählt Weinzierl. „Der Andrang ist immens hoch“, sagt er. Zwischen 50 und 100 Menschen kämen je Stelle zum Tausch. Manche nähmen sogar eine dreistündige Zugfahrt auf sich, um an das zusätzliche Bargeld zu kommen. Lara Winter vom Ligsalz8, einem Wohnprojekt im Westend, das an der Tauschaktion teilnimmt, berichtet von langen Schlangen und zwei bis drei Stunden Wartezeit für die Tauschwilligen – ohne Garantie. Manchmal komme es auch vor, dass jemand ohne Bargeld wieder nach Hause fahren muss, sagt Winter. Das Geld reiche eben nur solange die Unterstützer welches vorbeibrächten.

In den vergangenen Monaten und Wochen habe der Ton im politischen Diskurs sich „massiv verschärft“, kritisiert Weinzierl von „Offen!“. Eine offene Gesellschaft dürfe jedoch nicht hinnehmen, dass Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, von Politikern bedroht würden. Er möchte also noch einmal klarstellen: „An dem, was wir machen, ist nichts strafbar. Es ist absolut legal. Es ist sogar absolut legitim.“ Man nehme weder Prozente, noch verdiene man daran. Das Ganze fuße auf ehrenamtlichem Engagement.

Katharina Grote vom Bayerischen Flüchtlingsrat weist nochmals darauf hin, dass zudem sowohl die Staatsanwaltschaft Regensburg als auch die Bafin zu der Einschätzung gekommen sind, dass solche Tauschaktionen keinen Betrug darstellten. Im Gegenteil meint Grote: „Hier wird über die Zivilgesellschaft die Rechtsstaatlichkeit wieder hergestellt.“

CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt schimpfte an diesem Montag erneut über solche Aktionen. Hier werde versucht, das staatliche System der Bezahlkarte zu unterlaufen, wiederholte er den Vorwurf seiner Partei. Und damit torpediert werde „ständig“ auch „der Versuch, Ordnung zu schaffen bei der Migration“. Dies geschehe, so Dobrindt, auch über grüne Kreisverbände. CSU-Generalsekretär Martin Huber kündigte an, man wolle „NGO-Förderungen auf den Prüfstand stellen“ – Organisationen „linker Vorfeldorganisationen“ dürften keine Steuergelder mehr erhalten. „Deutschland ist keine woke NGO-Republik.“ Gemeint sind damit offenbar durchaus auch Initiativen im Bereich der Geflüchteten-Hilfe.

Dobrindt und Huber äußerten sich nach einer Sitzung des CSU-Vorstands. Dieser hatte eine eigene Bayern-Agenda für den Bundestagswahlkampf beschlossen. Bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz vergangene Woche hieß es in einer Resolution, Bayern habe unter anderem eben mit der Bezahlkarte „Maßstäbe gesetzt“. Im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU heißt es: „Die Bezahlkarte soll flächendeckend und restriktiv in allen Bundesländern eingeführt werden.“ Für Ausreisepflichtige richte man die Sozialleistungen an dem von Gerichten aufgestellten Grundsatz „Bett, Brot und Seife“ aus und sehe, „wo immer möglich, einen gänzlichen Leistungsausschluss vor“.