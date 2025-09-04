„Ich habe Aufenthalt nach 25b.“ Monday Ndubuisi muss im Gespräch hin und wieder von Deutsch auf Englisch wechseln, aber der Satz sitzt. Er meint den Paragrafen des Aufenthaltsgesetzes, der Menschen wie ihm bei „nachhaltiger Integration“ das Leben in Deutschland ermöglicht.

Sein Weg dahin war lang und von Bürokratie gesät. 2015 kam der heute 43-Jährige aus Nigeria nach Deutschland. Seinen Asylantrag bearbeitete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ganze sechs Jahre lang. Ndubuisi machte in der Zwischenzeit Deutschkurse, absolvierte ein Praktikum und trat 2018 eine unbefristete Arbeitsstelle im Freisinger Hof in München an. Dabei habe ihm immer eine Betreuerin der städtischen Integrationsberatung geholfen, sagt er, vor allem bei Anträgen und Bewerbungen.

Eigentlich liegt die Versorgung Geflüchteter im Aufgabenbereich von Bund und Freistaat. Deren Angebote sind jedoch oft Menschen mit Aufenthaltstitel vorbehalten. Das sei vom Gesetzgeber so gewollt, sagt ein Sprecher des BAMF auf Nachfrage. Wer keine realistische Perspektive auf Bleiberecht habe, müsse auch nicht integriert werden.

Ndubuisi erhielt 2021 die Ablehnung seines Asylantrags. „Das war sehr schwer für mich“, sagt er. Die städtische Beraterin riet ihm zu einer Ausbildung in seinem Hotel, damit er trotzdem bleiben könne – als „Geduldeter“. Ndubuisi schloss die Ausbildung ab. Mittlerweile arbeitet er als Gastronomiefachmann. „Ich würde in keiner anderen deutschen Stadt als München leben wollen“, sagt er.

Abschottung? Die Stadt München pfeift auf die Bundeslinie

München setze auf „Integration ab Tag Eins“, unabhängig von der Bleibeperspektive, sagt Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD). Wo Bund und Freistaat Lücken lassen, spring die Stadt ein. Die Beratung am IBZ, dem Integrationsberatungszentrum Sprache und Beruf, ist Koordinationsstelle dieses „Münchner Wegs“. Die Berater vermitteln etwa in Sprachkurse, an Schulen, in Begleitkurse während der Ausbildung – insgesamt rund 1700 Plätze.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy will Integration unabhängig von der Bleibeperspektive. (Foto: Catherina Hess)

Schiwy sieht das als Investition. Natürlich sei die Versorgung Geflüchteter erst auch Belastung. So stehen im Stadthaushalt jährlich 9,5 Millionen Euro für Integration, allein zwei Millionen für Sprachkurse. Dann aber könne man „Schätze und Potenziale heben – von Menschen, die mithelfen wollen.“ Zum Beispiel als Azubis.

Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) waren Anfang August 2000 Ausbildungsstellen in München unbesetzt. Auch deshalb seien viele Betriebe bereit, bei motivierten Geflüchteten nachzuhelfen, so das Sozialreferat. Der Schichtleiter im Freisinger Hof gab Monday Ndubuisi abends etwa Nachhilfe. Laut dem Wirtschaftsbericht der Stadt unterschrieben im vergangenen Jahr 443 Menschen mit Fluchtgeschichte einen Ausbildungsvertrag bei IHK und Handwerkskammer – 83 mehr als im Vorjahr.

Beatrice Nanvubya brachte im Mai ihre Tochter zur Welt. (Foto: Catherina Hess)

In dieser Statistik taucht Beatrice Nanvubya nicht auf. Sie ist Auszubildende zur zahnmedizinischen Fachangestellten. 2020 kam die 31-Jährige aus Uganda nach Beilngries, einem kleinen Ort im Altmühltal. „Da war es sehr schwer, eine Stelle zu finden“, sagt sie. Aber Nanvubya wollte arbeiten, kam zur Beratung ins IBZ nach München. Sie fand eine Stelle in einer Zahnarztpraxis, zog nach München und begann wenig später die Ausbildung. Jetzt ist sie in Elternzeit, im Mai brachte sie ihre Tochter zur Welt. Der Chef der Praxis warte auf sie, und Nanvubya bereitet sich schon mit einem Deutschkurs auf die Rückkehr vor.

Etwa zwei Drittel der 2015 Angekommenen arbeiten

Die Erfolgsquote der städtischen Angebote, beispielsweise die Besteherquote der Deutschkurse, liegt laut dem Sozialreferat zwischen 60 und 90 Prozent. Das Referat geht davon aus, dass ungefähr zwei Drittel der 2015 angekommenen Menschen arbeiten. Eigene Zahlen erhebt die Behörde nicht, verweist aber auf eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die diesen Wert für ganz Deutschland per Langzeitbefragungen ermittelte.

Insgesamt hat die Stadt München im Juni 2025 rund 10 000 Geflüchtete registriert. Wie viele davon arbeiten, erhebt die Stadt nicht. Die Arbeitsagentur in München führt für August gut 5 700 „Arbeitslose im Kontext von Fluchtmigration“, also Menschen mit Gestattung, Duldung oder Aufenthaltserlaubnis Flucht.

Mohammed Sharif Ziaie konnte sich mithilfe des IBZ schnell in München intgrieren. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Davon ist Mohammed Sharif Ziaie weit entfernt. Der 27-Jährige kam 2023 nach der Machtübernehme der Taliban aus Afghanistan nach Deutschland und legte hier einen Integrationsturbo hin: Er arbeitete als Hausmeister und Barista, absolvierte Deutschkurse bis hin zum C1-Niveau und begann eine Ausbildung zum Bürokaufmann. „Ich habe viele Freunde gefunden“, sagt er. Sein Asylantrag wurde im April 2025 angenommen. Auf einen Platz im Integrationskurs des BAMF habe er trotzdem wochenlang warten müssen.