Kommentar von Thomas Anlauf

Es gibt in München ein ungeschriebenes Gesetz, das aber Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sozialreferentin Dorothee Schiwy häufig betonen: Wer in der Stadt ankommt, ist vom ersten Tag an Münchnerin oder Münchner. Trotz Wohnungsnot und stark steigender Wohnungslosigkeit muss niemand, der es nicht ausdrücklich will, auf der Straße schlafen. Die Regierung von Oberbayern hält aber offenbar nur wenig von der Münchner Maxime. Sie hat nun kurzfristig eine Gemeinschaftsunterkunft im Münchner Westen geräumt und die zum Teil anerkannten Geflüchteten und Familien über andere Stadtviertel und den Landkreis Ebersberg verteilt.

Der Grund: Die Regierung musste binnen weniger Tage etwa 120 Menschen unterbringen, die als ehemalige afghanische Ortskräfte samt Familien jetzt in Deutschland in Sicherheit gebracht wurden. Aber weshalb mussten deshalb Familien, die seit Jahren in der Unterkunft leben, Hals über Kopf und kurz vor Weihnachten ausziehen?

Das Argument der Regierung ist fadenscheinig: Sie sagt zwar zu Recht, dass die nun vor den Taliban in Sicherheit gebrachten Menschen einen Aufenthaltstitel und somit ein Anrecht auf eigenen Wohnraum haben. Doch das haben auch die Menschen, die bislang in der heruntergekommenen Gemeinschaftsunterkunft gelebt haben. Diese wird ohnehin in einem Jahr abgerissen. Warum wurden die aus dem von Terror und Krieg geschundenen Land Geflüchteten nicht vorübergehend in Münchner Hotels oder Pensionen untergebracht? So hat es die Stadt in Notlagen wie dem Flüchtlingsherbst 2015 oder in der Pandemie, als in Flüchtlingsunterkünften das Virus ausbrach, immer wieder praktiziert.

Die Regierung von Oberbayern ließ die Stadtregierung außen vor

Völlig unverständlich ist jedoch, dass die Regierung von Oberbayern nicht frühzeitig Kontakt mit der Stadtspitze aufgenommen hat, um zu prüfen, wie viele Menschen in München grundsätzlich aufgenommen werden könnten. Schließlich hatte die Stadt Mitte August bereits erklärt, 260 bedrohten Menschen aus Afghanistan Zuflucht zu gewähren. Bürgermeisterin Verena Dietl hatte deshalb sogar der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel per Brief ein entsprechendes Angebot gemacht. Zudem bekennt sich München seit 2019 zum Bündnis "Sicherer Hafen" und unterstützt unter anderem die Seenotrettung im Mittelmeer.

Trotzdem kam von der Regierung von Oberbayern keine Anfrage an die Stadt. Stattdessen wurden Kinder und Erwachsene von ihren Freunden getrennt und aus der Schule gerissen, damit für ein paar Wochen oder Monate andere Geflüchtete dort wohnen können. Es ist beschämend, wie die Regierung mit Menschen umgeht.