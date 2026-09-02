Zwei Welten prallen aufeinander: In der JVA Stadelheim trifft die U19 von 1860 München auf junge Gefangene. Es geht um Ablenkung, Verständnis, Vorurteile – und am Ende sorgt ein Funkspruch für Ungläubigkeit auf dem Rasen.

Für die Fußballer der U19 des TSV 1860 München (li.) ist Profifußball eine Möglichkeit. Die Häftlinge der JVA Stadelheim in den grünen Trikots wollen dagegen einfach ins normale Leben zurück.

Das Spiel ist erst wenige Minuten alt, da geschieht das Unfassbare: Vom linken Flügel kommt der Ball in die Mitte, wo ihn der Stürmer nur noch am Torwart vorbeischieben muss. Das 1:0! Der Jubel zwischen Stacheldrahtzaun, Überwachungskameras und Wachtürmen ist riesig. Immerhin führt die Mannschaft der JVA Stadelheim damit gegen die U19 des TSV 1860 München.