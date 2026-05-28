Gewaltprävention : Klimmzüge statt Leute abzocken, Disziplin statt Drogen

Daniel Magel hätte dort landen können, wo viele aus Bremen-Tenever gelandet sind. Es war der Sport, der ihn rettete, vor den Drogen, der Gewalt, dem Gefängnis. Heute will er andere retten. Aber er hat einen neuen Gegner: die eigene Erschöpfung.