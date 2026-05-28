Zum Hauptinhalt springen

Fußballturnier in der JVA StadelheimUnd am Spielfeldrand jubelt ein Mörder

Lesezeit: 5 Min.

Stacheldraht, Mauer, Tore: Einmal im Jahr gibt es in der JVA Stadelheim ein großes Fußballturnier.
Stacheldraht, Mauer, Tore: Einmal im Jahr gibt es in der JVA Stadelheim ein großes Fußballturnier. Florian Peljak

Das Leben hinter den Mauern der JVA Stadelheim kennen oft nur die, die dort einsitzen. Einmal im Jahr findet hier ein Fußballturnier statt. Was passiert, wenn Schwarzfahrer gegen Schwerstverbrecher kicken?

Von Linus Freymark

Sie brauchen ein Tor. Ein letzter langer Ball. Sammy, Timo und die anderen stürmen nach vorn. Taktik? Restverteidigung? Egal. Alles oder nichts. Wenn es mit dem Finale klappen soll, muss der Ball irgendwie ins Tor. Ein Endspiel hinter den Mauern von Stadelheim –  das wär' was!

Zur SZ-Startseite

Gewaltprävention
:Klimmzüge statt Leute abzocken, Disziplin statt Drogen

Daniel Magel hätte dort landen können, wo viele aus Bremen-Tenever gelandet sind. Es war der Sport, der ihn rettete, vor den Drogen, der Gewalt, dem Gefängnis. Heute will er andere retten. Aber er hat einen neuen Gegner: die eigene Erschöpfung.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff (Text) und Lorenz Mehrlich (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite