Sie brauchen ein Tor. Ein letzter langer Ball. Sammy, Timo und die anderen stürmen nach vorn. Taktik? Restverteidigung? Egal. Alles oder nichts. Wenn es mit dem Finale klappen soll, muss der Ball irgendwie ins Tor. Ein Endspiel hinter den Mauern von Stadelheim – das wär' was!
Fußballturnier in der JVA StadelheimUnd am Spielfeldrand jubelt ein Mörder
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Das Leben hinter den Mauern der JVA Stadelheim kennen oft nur die, die dort einsitzen. Einmal im Jahr findet hier ein Fußballturnier statt. Was passiert, wenn Schwarzfahrer gegen Schwerstverbrecher kicken?
Von Linus Freymark
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