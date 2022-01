Aus dem Ruder gelaufen ist ein Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnheim im Münchner Stadtteil Berg am Laim. Dabei erlitt ein 30-Jähriger so schwere Verletzungen im Gesicht, dass er zur chirurgischen Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Wie die Polizei mitteilte, hatte es zwischen ihm und einem 31-jährigen Mitbewohner schon öfter Streit gegeben. Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr sei die Auseinandersetzung derart eskaliert, dass der Ältere den Jüngeren mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen und ihm tiefe Schnittwunden an den Wangen beigebracht habe. Anschließend flüchtete der 31-Jährige, konnte aber vor dem Anwesen von der Polizei festgenommen werden. Auch er habe leichte Verletzungen an der Hand davongetragen.

Gegen ihn wurde wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung ein Haftbefehl erlassen. Bei ihm stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von deutlich mehr als einem Promille fest.