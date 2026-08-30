Es ist eine kleine und leise Gedenkfeier auf dem Fußweg, dort, wo vor 25 Jahren Habil Kılıç ermordet wurde. Er war das vierte Todesopfer der rechtsextremen Terrorgruppe des „Nationalsozialistischen Untergrunds“, NSU , das erste Opfer in München . Vier Jahre später wurde in München Theodoros Boulgarides erschossen.

Vor dem Haus Bad-Schachener-Straße 14 im Osten Münchens, wo Habil Kılıç am 29. August 2001 in seinem Gemüseladen getötet wurde, appelliert Sami Demirel an die Gesellschaft, „sensibel gegenüber jeglicher Form von wachsendem Rassismus, Gewalt, Fanatismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit zu sein“. Demirel vertritt den Türkenrat München, der das Gedenken organisiert hat.

Der Türkenrat hat ein großes Plakat an die Hauswand gelehnt, darauf die Fotos aller zehn vom NSU Getöteten; mit Ausnahme der Polizistin Michèle Kiesewetter waren sie Menschen mit Migrationsgeschichte. Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) hat am Samstagvormittag ohne Presse einen Blumenkranz der Stadt abgelegt. Daneben hat jemand einen kleinen Blumenstrauß gestellt und einen winzigen Zettel daran befestigt: „Habil, wir haben dich nicht vergessen!“ Kılıç war 38 Jahre alt, seine Tochter hat mit zwölf ihren Vater verloren. Die Angehörigen suchen nicht die Öffentlichkeit.

Markus Rinderspacher (SPD), Vizepräsident des Bayerischen Landtags, erinnert daran, dass die Familie Kılıç damals auch ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage verloren habe. Die Witwe habe einmal gesagt, sie habe das Gefühl, selbst gestorben zu sein. Dass Gesellschaft und Sicherheitsbehörden nicht bemerkt haben, dass sich in Deutschland eine mordende, rechtsextreme Terrorzelle gebildet hatte, bezeichnet Rinderspacher als „historische Schuld unseres Staates“.

Zu lange seien staatliche Institutionen dem Geschehen „mit Ignoranz begegnet“. Er erinnert daran, dass viele der Familien der NSU-Opfer von der Polizei verdächtigt wurden und so ein zweites Mal tief verletzt worden seien. Als Konsequenz aus der Mordserie und anderen rechtsextremen Verbrechen appelliert Rinderspacher, die politische Bildung vor allem für junge Menschen zu intensivieren. Es gelte, die Demokratie zu verteidigen. Für den Mord an Habil Kılıç gelte: „Kein Vergessen. Kein Schlussstrich.“

Von einer ihn beunruhigenden Beobachtung erzählt Mehmet Hacısalihoğlu, Professor und Leiter des Lehrstuhls für Turkologie an der Ludwig-Maximilians-Universität: Seit er 1992 nach Deutschland gekommen sei, habe er noch nie so viele islamophobe Gespräche mitgehört wie derzeit. Rassismus treffe nicht nur die jeweilige ausgegrenzte Gruppe, sagt Hacısalihoğlu, er beschädige recht schnell alle Menschen in Deutschland.

Kemal Orak, emeritierter Wirtschaftsprofessor, weitet den Blick auf das, was im Zuge der NSU-Morde in Deutschland geschehen sei: „Zur Wahrheit gehört auch die Gewalt des Nicht-Erkennens, die Gewalt des Nicht-Glaubens“ und die „eines Blicks, der nicht zuerst den Menschen sieht, sondern seine vermeintliche Herkunft“. Orak verspricht, Habil Kılıç und die anderen vom NSU Ermordeten nicht zu vergessen: „Zum Glück kann man Erinnerung nicht morden.“