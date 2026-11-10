Dieser Tag hat sich tief eingeprägt im Gedächtnis von Charlotte Knobloch : „Ich stand dabei, als die alte Ohel-Jakob-Synagoge brannte. Ich habe mit angesehen, wie das Kaufhaus Uhlfelder geplündert wurde. Und ich war nur Meter entfernt, als jüdische Menschen, die noch wenige Jahre zuvor respektierte Kollegen und Nachbarn gewesen waren, plötzlich verprügelt, misshandelt und verschleppt wurden.“ Es sind ihre Erinnerungen an den 9. November 1938, den Tag vor 88 Jahren, als die Nationalsozialisten im Alten Rathaus, dort, wo am Dienstagvormittag die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) spricht, das Fanal zur Reichspogromnacht gegeben haben. Und damit zur menschenverachtenden Hetzjagd auf Jüdinnen und Juden.

Am Montagnachmittag erst hat Charlotte Knobloch mit Bundesprominenz bis hin zu Kanzler Friedrich Merz und Gästen aus der Welt das 20-jährige Bestehen der neuen Hauptsynagoge Ohel Jakob und des jüdischen Gemeindezentrums am Jakobsplatz gefeiert. Wer bei dieser Geburtsstunde 2006 nicht dabei gewesen sei, sagte Knobloch dann am Dienstag, könne kaum erahnen, „welchen Sog von Optimismus und Aufbruchsstimmung dieser Tag erzeugt hat“. Das überwältigende Gefühl des Aufbruchs habe alle, „jüdisch, wie nicht jüdisch“, erfasst. „Wir alle waren uns sicher, einem historischen Moment beizuwohnen: dem Ende des jüdischen Lebens im Provisorium“. Gleichwohl habe man nicht geahnt, welche Bedrohungen auf jüdische Menschen wieder zukämen.

Am Dienstagmittag nun erinnerte die IKG-Präsidentin beim Gedenken an den 9. November 1938 an eine der dunkelsten Stunden in ihrer Heimatstadt, als Joseph Goebbels im Alten Rathaus das Signal gab, Jüdinnen und Juden zu misshandeln, ihres Hab und Guts – ihres ganzen Lebens zu berauben.

Isabel Heinemann, Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, sieht im Zugang zur NSDAP-Mitgliederkartei eine „demokratiestützende Chance“ für Familien. Foto: Robert Haas

Die Bilanz der Novemberpogrome im Deutschen Reich wird im Fortlauf des Gedenkens Isabel Heinemann referieren, Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin: „Nach neuen Forschungen wurden über 2000 Synagogen gebrandschatzt, etwa 10 000 Geschäfte jüdischer Inhaber zerstört und geplündert.“ Mehr als 25 000 Menschen seien verhaftet worden, „unter desaströsen Haftbedingungen in Konzentrationslagern inhaftiert, wo Hunderte an Misshandlungen, Folter und schlechter Versorgung verstarben“.

Man könne grundsätzlich über Nationalsozialismus, Holocaust und Vernichtungspolitik informiert sein, sagte die Historikerin, und zugleich den Anteil der eigenen Angehörigen daran verdrängen. „Wissen und Verdrängen funktionieren eben parallel, vor allem vor dem Hintergrund familiärer Loyalitätsbindungen.“ Die neuerdings leichte Zugänglichkeit der digitalen NSDAP-Mitgliederkartei biete die „demokratiestützende Chance“, das in vielen Familien über Jahrzehnte übliche „Beschweigen“ der Familiengeschichte im Nationalsozialismus zu durchbrechen und damit den Weg zu bereiten für „weitere Forschungen, intergenerationelle Gespräche, für Selbstbefragung“.

Antisemitismus sei wieder alltäglich, konstatierte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) eingangs als Hausherr. München habe als sogenannte Hauptstadt der Bewegung in der NS-Zeit die jüdische Gemeinschaft im Stich gelassen. Das Versprechen „Nie wieder“ müsse jetzt auch im Kampf gegen Antisemitismus mit Leben gefüllt werden. „Wir wollen eine Stadt sein, in der jüdisches Leben nicht hinter Mauern stattfinden muss, sondern sichtbar, selbstbewusst und selbstverständlich.“

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Trudering erinnern an das Schicksal jüdischer Familien aus ihrem Stadtbezirk. Foto: Robert Haas

Dass am Dienstag mehr als 150 Münchner Schülerinnen und Schüler zur Gedenkstunde gekommen sind und sie wesentlich mitgestaltet haben, erfülle sie mit großer Dankbarkeit, sagte Charlotte Knobloch. Eine Gruppe des Gymnasiums Trudering zeichnete eindrücklich das Schicksal von drei verfolgten jüdischen Familien in Trudering nach.

„Gedenken ist kein Mühlstein um den Hals“, keine Pflichtübung, die es abzuhaken gelte wie einen Hausputz, richtete die IKG-Präsidentin das Wort an die Jungen. „Wir müssen verstehen, was unsere Freiheit wert ist – und das geht nur, wenn wir nie vergessen, wie sie einst verloren ging. In Flammen und Scherben.“