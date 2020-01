Die Schauspieler Hans Albers (1891-1960) und Hansi Burg (1898-1975) lebten zusammen zusammen in einer Villa am Starnberger See.

Es gehe ihr um ein Erinnern in Würde, sagt Gabriella Meros. Sie leitet den Verein "Respect & Remember Europe", der sich für das Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten einsetzt - und zugleich erbittert gegen die "Stolpersteine" des Kölner Künstlers Gunter Demnig gekämpft hat. Ein Gespräch über neue Ideen für München, einen Erinnerungsort am Starnberger See und über die Frage, was Wien besser macht als München, nicht nur im Städtebau, sondern auch im Gedenken.