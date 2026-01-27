Es sind rätselhafte und zugleich ausdrucksstarke Werke, die Patient Alois Dallmayr nach seiner Aufnahme in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar in München im Jahr 1916 fertigt. In einer Mischung aus Zeichnungen und Texten scheint der Neffe des gleichnamigen Gründers des bis heute weithin bekannten Delikatessengeschäfts seinen Erlebnissen Ausdruck zu verleihen. Die Ärzte gehen darüber achtlos hinweg: „Macht schwachsinnige Zeichnungen“, urteilen sie den Krankenakten zufolge grob.