Tollwood, Stadtgeburtstag und ein Kiss-Konzert: Das und mehr war am Sonnenwochenende in München los.

Von Katharina Federl

Münchens liebstes Draußen-Festival geht wieder los Das Sommer-Tollwood startet magisch und ökologisch - und SDP bietet eine umjubelte Mitgröl-Show. Ein Besuch zur Eröffnung.

Handwerker und Mundwerker 865 Jahre wird München an diesem Wochenende alt. Und die Innenstadt erlebt einen Zulauf, der das Fortkommen zur Schleichtour macht. Sei's drum: Die Stimmung ist bestens.

Glück und Tränen Auf ihrer Abschiedstournee treten "Kiss" auch auf dem Münchner Königsplatz auf. Die Nostalgiemaschine funktioniert dort perfekt. (SZ Plus)

Geheimakte bringt Söder in Erklärungsnot Die Staatsregierung hatte mit dem Debakel beim Ausbau der Münchner S-Bahn mehr zu tun, als die Öffentlichkeit erfahren soll. Was bei einem Treffen mit Verkehrsminister Scheuer im Hinblick auf die Bundestagswahl festgelegt wurde, ist entlarvend. (SZ Plus)

Hochzeits-Autokorso mit 30 Fahrzeugen aufgelöst - Bräutigam bekommt Anzeige Im Westend unterbinden die Beamten die Kolonne von Autos. Nur wenig später unternehmen ein Lamborghini- und ein Mercedes-Fahrer einen erneuten Versuch auf der Leopoldstraße - und der Bräutigam benimmt sich daneben.

"Dass es so ein Beben auslöst, hatte ich nicht erwartet" Mit seinem Tweet zur Lesung eines Drag-Kings in der Münchner Stadtbibliothek hat CSU-Stadtrat Hans Theiss viele Angehörige der LGBTIQ-Szene verärgert. Nun lud er zum Austausch in die Deutsche Eiche - und erklärte seine Beweggründe. (SZ Plus)

Baustelle am Altstadtring: Sperre an der Ludwigstraße

Bündnis "NoPag": 800 Menschen demonstrieren gegen das Polizeiaufgabengesetz

Heizkraftwerk Nord: München setzt doch noch weiter auf Kohle

Versuchtes Tötungsdelikt: Messerangriff in Grafinger Biergarten

