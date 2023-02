Warum ein Geburtshaus in München schließen muss

Das Geburtshaus in der Lindwurmstraße wird schließen. Leiterin Linda Löbel und die ehemalige Leiterin Anita Schultze (rechts).

Zu viel Arbeit und zu wenige Hebammen: Nach nur fünf Jahren gibt das Unternehmen an der Theresienwiese auf - und das in einer Stadt, in der pro Jahr mehr als 20 000 Babys auf die Welt kommen.