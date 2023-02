Warum ein Geburtshaus in München schließen muss

Die heutige Leiterin Linda Löbel und die ehemalige Leiterin Anita Schultze (rechts) in einem der Geburtszimmer.

Zu viel Arbeit und zu wenige Hebammen: Nach nur fünf Jahren gibt das Unternehmen an der Theresienwiese auf - und das in einer Stadt, in der pro Jahr mehr als 20 000 Babys auf die Welt kommen.