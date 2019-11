"Eine gesunde Schwangere gehört in Hebammenhände", sagt Susanne Braun. Die Geschäftsführerin des Münchner Geburtshauses ist selbst Hebamme und arbeitet seit 17 Jahren in der Einrichtung. "Wir bestärken die Frau, ihr Kind aus eigener Kraft und Stärke auf die Welt zu bringen", sagt Braun. Das Geburtshaus bietet Schwangeren in München eine Alternative zu Klinik und Hausgeburt. Es feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung haben die Hebammen dort insgesamt mehr als 5000 Frauen bei Geburten begleitet.