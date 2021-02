Mehr als jedes vierte Baby in München erblickt die Welt an einem der Standorte der städtischen München Klinik (Symbolbild).

Im Pandemiejahr hat sich eine Konstante nicht geändert: Insgesamt 23 198 Kinder sind in München im Jahr 2020 geboren worden und damit in etwa genauso viele wie in den Jahren zuvor. Davon waren 17 593 neugeborene Münchnerinnen und Münchner, bei den anderen kamen die Eltern aus dem Umland zur Geburt in eine Münchner Klinik.

Mehr als jedes vierte Baby in München erblickt die Welt an einem der Standorte der städtischen München Klinik, wie das Unternehmen mitteilt. 6204 Babys wurden dort geboren, die meisten in Schwabing und Harlaching. Zusammen mit der Charité belege man damit die ersten beiden Plätze in Deutschland, so die München Klinik.

Mit vier Drillings-Geburten im vergangenen Jahr liege man über der Erwartung, denn statistisch gesehen kämen in ganz München jedes Jahr bloß dreimal Drillinge auf die Welt.

Parallel hat die München Klinik mehr als 2000 Covid-19-Patienten und mehr als 5000 Covid-19-Verdachtsfälle versorgt. Dabei habe es ein umfangreiches Hygienekonzept ermöglicht, die Anwesenheit des Partners oder der Partnerin bei der Geburt durchgehend zu garantieren.