Buchstäblich auf den letzten Metern zur Frauenklinik in der Maistraße ist in der Nacht auf Dienstag ein kleines Mädchen zur Welt gekommen. Dank eines glücklichen Umstandes stand dort zur selben Zeit gerade ein Rettungswagen, der eilig für die Geburt hergerichtet werden konnte. Der Wagen war ursprünglich zu einer anderen Geburt gerufen worden. Dort bestand allerdings keine Eile und der Kindernotarzt brachte die Mutter in die Klinik, der Rettungswagen fuhr sicherheitshalber mit.

Als der Rettungswagen vor der Klinik hielt, kam den Einsatzkräften ein Pärchen entgegen. Die Frau sagte, dass das Köpfchen des Kindes bereits herausschaue. Der Einsatzleiter des Rettungswagens erkannte den Ernst der Lage und entschied, dass in diesem Fall der Weg zum Kreißsaal zu weit sei.

Kurzerhand richtete er sein Fahrzeug für die Geburt her. Die Leitstelle rief den Kindernotarzt an den Ort des Geschehens. Um 4.39 erblickte die kleine Jana das Licht der Welt. Nach einer ersten Untersuchung zog die Familie in die Klinik um.