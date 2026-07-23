Uschi Lasher, 61, klappt ihr Handy auf und kontrolliert ihre Nachrichten. Ist die Fruchtblase geplatzt? Sie hat gerade Rufbereitschaft – zehn Tage vor dem Geburtstermin muss sie 24 Stunden täglich erreichbar sein. Das gehört zum Vertrag. So wie vieles, was eine Hebamme im Krankenhausalltag schlicht nicht leisten kann.

Lasher ist eine Doula. Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Dienerin“. Sie bleibt die gesamte Zeit einer Geburt an der Seite der Gebärenden, ganz gleich, ob es zwei oder 20 Stunden dauert. Sie ist das eine vertraute Gesicht, während Hebammen wegen Schichtwechseln kommen und gehen und mehrere Ärzte sich kurz blicken lassen. Körperliche Nähe gehört dazu: Hand halten, übers Haar streichen, bei Nacht dem Partner sagen, dass er etwas schlafen soll. Und vor allem: informieren. Nur wer weiß, was gerade passiert, kann selbst über Eingriffe entscheiden.

„Die körperliche Berührung ist sehr wichtig“, sagt Lasher. Und in kleinen Krisen Mut zu machen. „Ich sage den Frauen immer: Das hast du nicht in der Hand. Dein Körper und dein Baby bestimmen, wie die Geburt läuft.“ Die Frau sollte „es einfach laufen lassen“.

Der Beruf Doula kam aus den USA nach Europa. Dort gibt es aber anders als hierzulande nicht die Pflicht zu einer Ausbildung. Hier dagegen sind zwei Organisationen dafür zuständig: die Doulas in Deutschland (DiD) und die Gesellschaft für Geburtsvorbereitung (GfG). Bei der DiD umfasst die Weiterbildung einige Wochenenden, in der GfG eineinhalb Jahre inklusive eines vierwöchigen Praktikums in einem Kreißsaal. Lasher hat sich von der DiD ausbilden lassen. Ihre erste Geburt hat sie im Jahr 1992 begleitet, seit 2020 ist sie hauptberufliche Doula. Sie hat selbst sechs Kinder und schätzt, dass sie etwa 150 Geburten begleitet hat. Dabei hat sie die unterschiedlichsten Reaktionen der Frauen erlebt.

Eine etwa sagte schon am Anfang der Eröffnungsphase: „Das ist nichts für mich, ich möchte einen Kaiserschnitt.“ Ihr Wunsch wurde erfüllt. „Das Wichtigste ist, dass die Frau selbst bestimmt.“ Ein Schlüsselerlebnis hatte sie einmal beim Vergleich zweier Geburten. Von der einen berichtete ihr eine Mutter. Es war deren erste Geburt und sie ging mit vielen Interventionen einher, inklusive Saugglocke. Die Mutter schilderte es ihr als Horrorerlebnis.

Wenig später erlebte Lasher eine ebensolche Geburt mit, mit ebenfalls allen nur möglichen Interventionen vom Wehenmittel bis zum Dammschnitt. „Die Mutter aber war nach der Geburt sehr glücklich und zufrieden.“ Lasher ist sicher, dass es an den guten Informationen durch sie lag und daran, dass sie sich nicht allein mit dem Medizinbetrieb gefühlt hatte.

Insa Martin, 32, Lehrerin, hatte beim Gedanken an die Geburt „eine ziemliche Blockade“. Einerseits wollte sie ins Krankenhaus gehen, hatte aber zugleich Angst vor der „Maschinerie“ und davor, dass ihre Bedürfnisse vielleicht „nicht so im Fokus stehen“. Unter anderem von ihrer Frauenärztin erfuhr sie von Doulas und ist heute sehr begeistert von diesem Beruf. „Er schließt eine Lücke.“ Die emotionale Betreuung in Krisensituationen werde in der Gesellschaft oft vernachlässigt.

Bei Geburten sind Hebammen die Hauptbegleitung. Robert Haas

Ihre Geburt dauerte 24 Stunden. Da es Wochenende war, war der Personalmangel spürbar. Oft waren die Hebammen unterwegs bei anderen Geburten. Uschi Lasher konnte die werdenden Eltern dann beruhigen, etwa wenn der Herzton-Wehenschreiber piepste, was bedeuten kann, dass die Herztöne des Babys schwach werden. „Da war aber nur die Sonde zum Messen verrutscht.“

Dass Hebammen oft mehrere Gebärende parallel versorgen müssen, bestätigt ein Gutachten des IGES-Instituts, das im September 2019 für das Bundesministerium für Gesundheit erstellt wurde. Im Jahr 2015 sagten 46 Prozent der befragten Hebammen in Kliniken, dass sie meist drei Gebärende betreuen. Bei 13 Prozent waren es sogar vier, bei fünf Prozent mehr als vier. Schon damals teilten die Befragten mit, dass sich die Anzahl der zu betreuenden Frauen stark erhöht habe.

2016 berichteten 57 Prozent der befragten Hebammen außerdem, dass sie häufig ausfallende Kolleginnen vertreten müssten. 89 Prozent sagten weiterhin, sie könnten nur selten die vorgeschriebenen Ruhepausen einhalten. Ein weiteres Ergebnis des Gutachtens war, dass 2018 mehr als 41 Prozent der befragten Krankenhäuser Schwierigkeiten hatten, freie Stellen neu zu besetzen. Inzwischen sind in fast allen Münchner Kliniken Beleghebammen tätig, die ihren Dienstplan selbst machen, je nach Anmeldungen zur Geburt. Dennoch kann viel dazwischenkommen.

Lena Hanssen, 35, Projektmanagerin, hatte sich Birgit Kürten als Doula ausgesucht, die seit 2009 etwa 250 Geburten begleitet und ihre Weiterbildung bei der GfG gemacht hat. Mit ihr besprach sie an drei Treffen alles, was ihr für die Geburt wichtig war. Kurz bevor es losging, kam allerdings eine Änderung: Kürten war krank und ließ sich von Uschi Lasher vertreten. Die Geburt war dann für Lena Hanssen und ihre kleine Tochter zwar kein Spaziergang, aber das Wichtigste wurde wahr: Statt eines Kaiserschnitts wie beim ersten Mal wurde es eine natürliche Geburt.

„Bei der ersten Geburt habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt, wenn ich mitteilen wollte, dass ich etwas brauche, aber nicht wusste, was. Das wurde alles so weggewischt. Dann kam es mir vor, als müsse ich die ganze Situation selbst managen.“

Doula Birgit Kürten (rechts) mit einer Klientin und ihrem Kind. Stephan Rumpf

Lena Hanssen wünschte sich emotionale Stütze, körperliche Hilfe, etwa wenn die Schmerzen zu stark wurden und sie sich festklammern wollte. Sie wünschte sich Rat, wie man die Geburt voranbringen konnte, vielleicht durch Positionswechsel, Wassertrinken, einfach Ruhebewahren. All diese Unterstützung erwarte man als Frau erst einmal unwillkürlich vom Partner, sagt sie. „Aber der Mann ist kein Geburtsexperte und oft selbst überfordert.“

Eine Bedingung dafür, die Ausbildung zur Doula machen zu können, sind nicht von ungefähr eigene Geburtserlebnisse. Birgit Kürten hat zwei Söhne.

Nach Ansicht beider Befragten haben sich die Kosten – für ein komplettes Betreuungspaket ungefähr 1100 Euro – gelohnt.

Die Rollenverteilung zwischen Hebammen und Doulas kann kompliziert sein

Gudrun Stölzl, stellvertretende Sprecherin des Bayerischen Hebammenverbandes für die Stadt München, ist selbst Hausgeburtshebamme. Ist sie da, benötigt die Frau keine zusätzliche Doula. Stölzl sieht triftige Gründe, sich um eine Doula für eine Klinikgeburt zu bemühen – auch wenn das nicht alle Hebammen so sähen. Diese Frauen wollten vorbereitet sein, wenn etwa wegen Überfüllung des Kreißsaals wenig Zeit für sie sei. „Mit einer Doula hat eine Gebärende eine vertraute und geburtserfahrene Begleiterin an ihrer Seite.“ Dennoch sei das aus ihrer Sicht ein „Armutszeugnis“ für manche Klinik.

Auch Susanne Eichhorn, Hebammensprecherin des Klinikums Dritter Orden, in dem Kürten und Lasher oft tätig sind, empfindet die Zusammenarbeit mit Doulas im Kreißsaal grundsätzlich als wertvolle Ergänzung. „Wichtig ist dabei eine klare Rollenverteilung“, betont sie. „Die medizinische und geburtshilfliche Verantwortung liegt jederzeit bei den Hebammen und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten.“ Doulas seien die emotionale Begleitung. Aus ihrer Sicht gelingt eine gute Zusammenarbeit immer dann besonders gut, wenn alle Beteiligten ihre jeweiligen Kompetenzen kennen „und sich gegenseitig mit Respekt behandeln“.

An dem Morgen mit Uschi Lasher bleibt alles ruhig. Die Fruchtblase ist jedenfalls an diesem Vormittag nicht geplatzt.

Der Doulasucher ist zu finden unter www.findmydoula.de