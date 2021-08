Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat von Samstag an wieder zum Streik aufgerufen. In München werden die die meisten Linien mindestens im Stundentakt fahren.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat von diesem Samstag an erneut zum Streik aufgerufen. Zunächst ist der Güterverkehr betroffen. Von Montagfrüh, 2 Uhr, bis Mittwochfrüh, 2 Uhr, wird auch der Personenverkehr bestreikt. Beim ersten Streik vergangene Woche startete nur etwa jeder vierte Fernzug, dies wird auch von Montag an der Fall sein, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag ankündigte. Auch die Regionalbahnen der DB sowie die S-Bahnen sind wieder vom Ausstand betroffen, hier strebt die DB eine Kapazität von 40 Prozent an.

Die S-Bahn München wird erneut einen Notfahrplan auflegen, der wie bei früheren Ausständen gestaltet sein wird. Dies bedeutet, dass die meisten Linien mindestens in einem Stundentakt fahren werden, manche können voraussichtlich aber häufiger bedient werden. Für die Fahrgastinformationen über die geänderten Fahrpläne bespielt die DB mehrere Kanäle. Alle Echtzeitinformationen sind im München Navigator unter s-bahn-muenchen.de/app oder im DB Streckenagenten als App unter bahn.de/streckenagent abrufbar. Zudem können Passagiere alle S-Bahnen in der Live Map unter s-bahn-muenchen.de/ livemap finden. Die Störungsmeldungen gibt es auch auf twitter.com/streckenagent_M.