Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Essen im Zwei-Stunden-Slot Erst speisen und dann noch gemütlich beisammensitzen. In immer mehr Restaurants in München ist das nicht vorgesehen. Reservierungen sind zeitlich begrenzt. Muss das sein?

Wenn die Sozialwohnung immer teurer wird Am Ackermannbogen hat die Baugesellschaft GBW mit öffentlichem Geld geförderte Wohnungen errichtet. Dabei ging es nicht nur um Gemeinnützigkeit, sondern um eine hohe Rendite - durch regelmäßige Erhöhungen der Miete (SZ Plus).

Geschichte der GBW: Vom Wohnungsretter zum Großvermieter

Fachkräfte, bitte warten Sie sind Krankenpfleger, Ingenieurinnen oder Sozialpädagogen aus dem Ausland, werden dringend gebraucht und würden gerne in München arbeiten. Doch auf Hilfe bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse müssen sie lange warten. Das soll nun besser werden.

Der Wunschkandidat Mit großem Vertrauensvorschuss tritt Joseph Bastian seine Stelle als Chefdirigent der Münchner Symphoniker an. Mit dem Orchester hat der studierte Posaunist große Pläne (SZ Plus).

Ein Museum für den "Riesen vom Tegernsee" Im Keller des Pathologieinstituts in Schwabing verbirgt sich ein Fundus von Organen und Skeletten, Obskuritäten und Besonderheiten. Die Stimmen werden lauter, dort ein Medizinhistorisches Museum für München einzurichten.

Falsch eingestiegen - Betrunkener stürzt zwischen S-Bahn-Wagen Ein 38-Jähriger will am Stachus in die S-Bahn einsteigen. Doch offenbar verwechselt er dabei etwas.

Der angebliche Impfzentrum-Stempel verriet den Betrug Sie verkauften Impfpässe für Hunderte Euro: Ein Fälscher-Trio ist vor dem Amtsgericht München zu empfindlichen Bewährungsstrafen verurteilt worden. Besonders geschickt war die Bande nicht vorgegangen.

Mit 120 Stundenkilometern durch die Stadt - und nicht geblitzt Die Polizei stoppt drei Raser auf dem Mittleren Ring. Als illegales Autorennen will sie die Fahrt der jungen Leute aber nicht werten. Die Raser kommen daher milde davon.

Jugendliche überfallen 16-Jährige in der Fußgängerzone Täter schlagen ihr Opfer und rauben das Mobiltelefon. Die Münchner Polizei fasst einen Verdächtigen. Er ist erst 14 Jahre alt, aber bereits einschlägig bekannt.

