Von Klaus Ott

Im Herbst wird Günther Beckstein, ehedem Innenminister und für kurze Zeit auch Ministerpräsident in Bayern, 80 Jahre alt. Aber von einem richtigen Ruhestand kann noch lange keine Rede sein. Erst kürzlich hat der frühere CSU-Spitzenpolitiker und heutige Anwalt wieder mal einige Briefe an Mieterinnen und Mieter der Wohnungsbaugesellschaft Dawonia geschrieben. In einer Sache ging es um eine Beschwerde über Mieterhöhungen. Beckstein notierte mit Datum vom 4. April, er sei dafür nicht zuständig. Er habe die Beschwerde aber an die Geschäftsführung weitergeleitet, "mit der Bitte um wohlwollende Prüfung".