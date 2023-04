Von Sebastian Krass und Klaus Ott

Das ist, das man muss wohl so sagen, eine Schrottimmobilie. Auch wenn das in der betreffenden Vorlage für den Stadtrat etwas vornehmer ausgedrückt wird. Darin steht, das Objekt stamme aus dem Jahr 1950 und sei "stark sanierungsbedürftig". An anderer Stelle ist von einem "abbruchreifen Altbestand" die Rede. Gemeint ist die Nimmerfallstraße 60 bis 76 in Pasing; eine Wohnanlage, die einst dem Freistaat gehörte und dann in privates Eigentum überging. Ehe schließlich die Stadt München für viel Geld die Privatisierung rückgängig machte.