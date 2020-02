Was muss man aushalten? Ein Gespräch über Toleranz

Joachim Gauck in München

Wie kann und will unsere Gesellschaft zusammenleben - und wie gehen wir dabei miteinander um? Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck spricht im Residenztheater über Streitkultur.

Eine gepflegte Streitkultur ist eines der Fundamente der Demokratie. Die neue Gesprächsreihe von SZ und dem Residenztheater widmet sich Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die auf offener Bühne diskutiert werden.

Bei der Auftaktveranstaltung im Residenztheater spricht der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck über das Thema "Was muss man aushalten? Toleranz in einer ausfransenden Gesellschaft". Für das anschließende Gespräch mit SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach können Interessierte vorab Fragen einreichen an muenchenredet@sz.de.

Wann und wo? Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, Residenztheater, Max-Joseph-Platz 1, Tickets vor Ort oder unter 089 / 21 85 21 85

Wer nicht dabei ist, kann das Gespräch am Donnerstagabend einfach unter diesem Link im Livestream verfolgen.

München redet - am 22. März geht es weiter

Die Optimierung unserer Gefühle: So lautet der Titel der nächsten Folge von "München redet". Sie widmet sich der Frage, was das Internetzeitalter mit unseren Gefühle wie Glück und Liebe macht. Die israelische Soziologin Eva Illouz analysiert in ihren Werken scharfsinnig gesellschaftliche Entwicklungen unserer Zeit. Dabei stehen die Auswirkungen der modernen Konsumgesellschaft auf Gefühle und Liebe im Mittelpunkt ihrer aktuellsten Bücher. Hierüber spricht sie mit Marie Schmidt aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung.

Das Gespräch wird in englischer Sprache geführt.

Auch für dieses Gespräch können vorab Fragen eingereicht werden. per Mail an muenchenredet@sz.de.