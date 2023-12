Von Patrik Stäbler

Eine Maus aus München geht viral - und das schmeckt nicht allen. So kursiert seit einigen Tagen ein zigtausendfach geklicktes Video im Netz, das ein Nagetier unter einem Dönerspieß zeigt, das sich genüsslich an dem herunterfallenden Fleisch labt. Die Aufnahmen sollen von einem Imbiss im Münchner Osten stammen, dessen Betreiber die Echtheit des Films anzweifelt. Derweil stehen der Vorfall und das Video für ein weitreichendes Problem in der Gastronomie, vor allem in der Innenstadt. Nämlich: Mäuse und anderes Ungeziefer, deren Bekämpfung viele Gaststätten vor große Herausforderungen stellt.