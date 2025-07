„Oops I did it again“, das ist nicht nur ein Hit von Britney Spears aus dem Jahr 2000, der regelmäßig in Marc Uebelherrs neuen Retro-Lokalen läuft; nein, das scheint auch Uebelherrs neues Motto geworden zu sein. Denn er hat es schon wieder getan: Nach der Kneipe 80 im ehemaligen Tresznjewski und dem Rolandseck in Schwabing hat sich der Münchner Gastronom ein weiteres Pop-up-Konzept ausgedacht, mit dem er die Gäste in vergangene Zeiten zurückversetzen will.

Vom 1. August an wird das Zoozie’z an seinem alten Platz, im heutigen Fugazi am Baldeplatz, vorübergehend wieder auferstehen. Von 1980 bis 2015 war es ein Treffpunkt für Nachtschwärmer, die im Anschluss nicht selten ins P1, ins Nachtcafé oder ins Park Café weiterzogen. Im Jahr 1999 übernahm Uebelherr das Bar-Restaurant zusammen mit zwei Partnern, ehe er es vor zehn Jahren zum Fugazi weiterentwickelte.

Seitdem setzt er dort auf Pizza und Pasta. Dass das Fugazi vor wenigen Monaten sein Mittagsgeschäft eingestellt habe, sei nicht als Zeichen dafür zu deuten, dass es schlecht laufe, erklärt Uebelherr. Das sei einfach ein Probelauf des bisherigen Geschäftsführers gewesen. Jener gehe aber nun aus München weg, was der Grund dafür sei, dass Uebelherr selbst wieder die Zügel in die Hand nimmt. Zuvor war er nur als stiller Teilhaber im Hintergrund beteiligt.

Das Fugazi einfach weiterführen wie bisher wollte Uebelherr nicht. „Es ist Zeit für frischen Wind“, findet er. Der weht auch dank seines jungen Partners Alexander Brenner durchs neue Zoozie’z, mit dem Uebelherr bereits das Café Daily Dosis in der Hofstatt, die Kneipe 80 und das Rolandseck betreibt. Brenner repräsentiere die junge Generation, die sie mit ihren Konzepten abholen wollten, so Uebelherr.

Dieser Plan scheint bisher aufzugehen: Die Mischung aus gemäßigten Preisen, Spontanität und Musik aus den Achtzigern und Neunzigern kommt gut bei den jungen Leuten an. So gut, dass zum Beispiel in der Kneipe 80 oft kein Durchkommen mehr ist. So sei das damals im Zoozie’z auch gewesen, erinnert sich Andreas Kasper. Der Österreicher hat schon zu Uebelherrs Anfangszeiten dort gekocht und kehrt jetzt als oberster Küchenchef für alle drei Lokale von Uebelherr und Brenner zurück.

Dass nun bald auch der Bar-Bereich im Fugazi voll mit stehenden Gästen sein könnte, sei ausdrücklich gewünscht, sagt Kasper. Man könne aber nach wie vor auch in Ruhe dort essen, denn fürs Abendgeschäft würden die hinteren, bestuhlten Räume des Restaurants genutzt. Im alten Zoozie’z habe Kasper querbeet gekocht: Maultaschen, Wok-Gerichte, Burger, Geräuchertes aus dem Elektro-Smoker und sogar Veganes sei damals schon dabei gewesen.

Was er nun im Pop-up auftischen wird, weiß er noch nicht genau. Die Pizza aus dem Holzofen werde jedenfalls bleiben, das bewährte Rezept für deren Teig ebenso. Dafür sorgen die Pizzabäcker des Fugazi. Sie und die restliche Belegschaft arbeiteten allesamt fürs Zoozie’z weiter, sagt Uebelherr.

Im Herbst soll auch der Mittagsbetrieb ins Fugazi zurückkehren. „Das Zoozie’z war schon immer ein Lunch- und Frühstückslokal“, findet Uebelherr. Dementsprechend wolle er samstags und sonntags auch Brunch anbieten. Außerdem soll täglich von 16 Uhr an der Abend mit Aperitivi eingeläutet werden, und um 18 Uhr soll ein Holzfass angestochen werden.

Die Männer hinter dem Konzept: Marc Uebelherr (Mitte) mit Alexander Brenner (rechts) und Koch Andreas Kaspar. (Foto: Catherina Hess)

Die Halbe Ayinger wird im Zoozie’z 3,90 Euro kosten. Damit steht eine Preissenkung an, denn im Fugazi kostet das Bier aktuell 5,20 Euro. „Es soll hier keinerlei soziale Ausgrenzung geben“, wünscht sich Uebelherr. So würden sich hoffentlich auch Isarbesucher in Flip-Flops und kurzen Hosen auf ein Bier ins Zoozie’z trauen.

An der Inneneinrichtung muss bis zur Eröffnungsfeier am 1. August kaum etwas gemacht werden, nachdem das Pop-up vorerst nur als Testlauf bis Jahresende gedacht ist. Der Raum bekommt lediglich ein „Facelift“, wie Uebelherr sagt: Die Geräte und Toiletten werden auf Vordermann gebracht; die Statue einer nackten, sich streckenden Frau, die viele von früher wiedererkennen dürften, wurde vom Hinterzimmer wieder zurück auf den Bartresen gestellt; und das Fugazi-Grün bekommt ein paar zitronengelbe Akzente verpasst.

Die Terrasse bleibt, dazu lässt Uebelherr entlang der Außenwand an der Wittelsbacherstraße eine Holztreppe nach Vorbild der Kneipe 80 zimmern, die zur Aperitivo-Bar mit Isarblick werden soll. Für den Fall, dass es auf dem Baldeplatz dadurch so laut und voll zugehen wird, wie vor der Kneipe 80, ist Uebelherr gewappnet: „Dann müssten wir auch hier mit Silencern und Securities arbeiten.“ Solche Überlegungen seien aber ein Luxusproblem

Los geht es am 1. August ab 17 Uhr. Dieser Startschuss wird gleichzeitig das erste Zoozie’z-Sommerfest sein, das es auch früher schon gab und das Uebelherr in Zukunft jährlich zurückholen will. Dann gibt es drinnen Pizza, draußen Streetfood vom Grill, und dazu läuft Live-Musik von Band und DJ. Die wird es aber nur zu besonderen Anlässen geben. Im Normalbetrieb kommt sie von der Anlage, samt „Oops I did it again“ zum Mitsingen.