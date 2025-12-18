Ein Weihnachtsfest, das näher rückt, kann zweierlei bedeuten: unbändige Vorfreude oder wahnsinnigen Stress. Das hängt in vielen Fällen ganz davon ab, ob Fragen wie „Was essen wir?“, „Wer besorgt die Getränke?“, oder „Habe ich eigentlich schon alle Geschenke?“ schon geklärt sind – oder eben nicht.

Und damit zur frohen Kunde vor allem für all jene, bei denen sich, Adventszeit hin oder her, vor lauter Erledigungen bislang noch keine Besinnlichkeit eingestellt hat: Dass Johanna Alscheken vom kulinarischen Studio eeeat und Maximilian Crichton vom Natuweinladen Forever thirsty sich im Advent für ihre Eventreihe „Petnatvent“ zusammengetan haben, kann zwar nicht alle noch offenen Fragen beantworten, aber vielleicht doch ein paar. Und wenn nicht: Dann bietet ein Besuch bei den beiden doch vielleicht immerhin die Möglichkeit, dem Weihnachtsstress für einen Moment zu entfliehen. Denn „Last Christmas“ läuft hier garantiert nicht.

Petnatvent, das ist ein kleines Wortspiel aus Pet Nat, was kurz ist für Pétillant Naturel, und Advent. Das sich vieles um Schaumweine oder, wie Alscheken auch sagt: „Bubbles“, dreht, dürfte damit den meisten klar sein. Das ist aber noch nicht alles, was am letzten Samstag vor Weihnachten im Forever thirsty serviert wird. Denn wer mag, bekommt immer auch je ein Gericht von der veganen Köchin serviert. Es ist damit eine der wenigen Möglichkeiten, mal etwas von Alscheken zu probieren, ohne gleich viel Geld auszugeben. Den Wildkräutersalat mit Miso-Granola bekommt man schon für 9,50 Euro. Dazu passt laut Crichton übrigens am besten: ein Glaserl vom „Les Vignes de Yavanna – Olos 2022“ (6,50 Euro). Der rote Schaumwein schmeckt nicht nur wie bei Naturweinen üblich leicht mineralisch, sondern auch herrlich nach Kirschen – und damit irgendwie auch weihnachtlich.

Wäre das also nicht vielleicht ein schöner Aperitif für Heiligabend oder ein Geschenk für, sagen wir, Onkel Herbert? Und so ein Wildkräutersalat – würde sich der nicht auch als weihnachtliche Vorspeise anbieten? Wie gesagt, beim Petnatvent könnten sich einige Fragen rund ums Fest klären lassen. Oder aber man lässt es sich einfach gut gehen. (Forever thirsty, Fraunhoferstraße 7, Petnatvent findet am Samstag, 20. Dezember, von 14 bis 20 Uhr statt)

Auf diesem Weihnachtsmarkt gibt es Fermentiertes

Noch so ein guter Ort, um sich wahlweise mit kulinarischen Geschenken einzudecken oder bei einem Glas heißem Orangenwein Weihnachten mal kurz Weihnachten sein zu lassen, ist der Ferment-Weihnachtsmarkt im Malva. Los geht es dort ab 14 Uhr mit fermentierten Leckereien. Neben diversen Miso-Variationen, fermentiertem Pfeffer von kleinen Manufakturen in und um München wird es zum Beispiel auch fermentierte Chilis und schwarzen Knoblauch von bibo foods geben. Dahinter verbirgt sich Andrea Brunello, der seit Kurzem Feinkost von kleinen Produzenten aus Italien importiert. Dazu, na klar, wird es Leckereien zum Gleich-Essen von den Jungs vom Malva geben.

Ist der Weihnachtsmarkt gegen 20 Uhr vorbei, bedeutet das aber keineswegs, dass der Spaß schon vorbei ist. Im Gegenteil: Schon um 18 Uhr geht der Weihnachtsmarkt so langsam in die Barnight über, für die sich Julian Fritz und Clemens Huber mit Pauli Nowakowska und Simon Berg zwei versierte Barkeeper von der Charlatan Bar und der Bar vom The Flushing Meadows ins Haus holen, dazu gibt es Rehbratwurst mit Kimchi-Kartoffelsalat und Preiselbeerketchup und Malvas Interpretation von Pommes-Schranke. Und damit gilt auch hier: Besinnlichkeit ganz ohne Kitsch. (Malva, Steinstraße 42, der Ferment-Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 20. Dezember, ab 14 Uhr, statt)

Noch eine andere gute Adresse, um in weihnachtliche Stimmung zu kommen, ist gerade jetzt, wo für die kommenden Tage strahlender Sonnenschein angekündigt ist, auch das Kosmos unter Null: Unter dem Motto Dampfapfelsaft & Diorama kann man in der Baugrube, die seit diesem Sommer neben Hochbeeten einen Biergarten beherbergt, bei Punsch und Glühwein mehrere Schaukästen bestaunen, in die Münchner Künstler kleine Welten gebaut haben. Besinnlicher geht es eigentlich nicht. (Kosmos unter Null, Hiltenspergerstraße 82, den ganzen Dezember jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet)