War da was? Pfingstferien können es eigentlich nicht gewesen sein, wenn man sich bei den Münchner Hotels und Gaststätten so umhört. "Es läuft bei den meisten immer noch sehr schleppend", sagt Gregor Lemke, Sprecher der Münchner Innenstadtwirte. Zwar freue man sich sehr, dass die Stadtpolitik nun bis zum Jahresende die Gebühren für die Freischankflächen streichen will und damit Verständnis für die Nöte der Gastronomie zeige. Auf der anderen Seite bleibe aber ein Problem nach wie vor bestehen: Es kommen immer noch zu wenige Gäste in Gaststätten, die oft nur ein Drittel ihrer bisherigen Plätze anbieten dürfen, wegen der Abstandsregeln. "Profitabel wirtschaften kann man so nicht."

Das merken besonders die Gastronomen in der Innenstadt. Touristen aus dem In- und Ausland machen hier normalerweise einen bedeutenden Anteil unter den Gästen aus - Einheimische wohnen in der Altstadt kaum noch, und die anderen gehen meist dort aus, wo Speisen und Getränke günstiger zu haben sind. Und München ist zwar eines der beliebtesten Ziele für Städtereisen überhaupt. Aber solange noch keine Gäste aus dem Ausland kommen dürfen und auch sonst wegen der Beschränkungen wenig los ist, wirkt sich das auch auf den Betrieb in den Lokalen aus.

So hat der Ratskeller am Marienplatz voraussichtlich noch den gesamten Juni geschlossen. Ende Mai war er ein paar Tage lang offen, dann aber stellte sich heraus, dass die Wirte bei der Größe des Hauses mit normalerweise 1100 Plätzen nur draufzahlten. Im Hofbräuhaus, traditionell eine der ersten Anlaufstellen für Touristen, stellt man immerhin fest, dass viele Münchner und Gäste aus dem Oberland kommen. "Wir sind zufrieden mit der Entwicklung", sagt Wirt Wolfgang Sperger, "geben aber wie immer keine Zahlen heraus." Das klingt nicht nach Rekordbesuch, aber immerhin nach einer leichten Besserung. Ähnliches ist aus dem Hofbräukeller am Wiener Platz zu vermelden, dort hat man inzwischen neben dem Biergarten auch die Gaststätte wieder geöffnet.

Derweil warten Bars und Clubs noch immer auf eine Zukunftsperspektive, bisher lässt sich bestenfalls erahnen, wann sie wieder öffnen dürfen. Bei der derzeit geltenden Sperrzeit von 22 Uhr würde ihr Geschäftsmodell aber ohnehin kaum funktionieren. Und im Wartestand befinden sich auch noch die Hotels, obwohl sie ja seit Pfingsten wieder ganz normale Gäste in Empfang nehmen dürfen. Derzeit klagen sie noch über Wettbewerbsnachteile gegenüber Nachbarländern, wo die Hotels ihre Spa- und Wellnessbereiche wieder öffnen dürfen. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom Freitag, das dieses Verbot für ein Hotel im Bayerischen Wald aufhob, lässt sie nun hoffen.

Durchaus positiv ist dagegen die Entwicklung beim Verein der Münchner Gästeführer. "Wir spüren einen schönen Zuwachs an Interesse und große Nachfrage", sagt Sprecherin Virginia Leonhardt, "so haben wir anlässlich des Stadtgeburtstags am Sonntag drei kostenlose Führungen mit dem Münchner Kindl geplant, sechs sind es nun geworden." Offenbar haben die Münchner wieder Interesse an Heimatkunde entdeckt, und auch Gäste von auswärts wollen wieder Stadtführungen haben. Deshalb gibt es jetzt dienstags und sonntags auch öffentliche Führungen (www.mgv-muenchen.de).