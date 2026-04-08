Misopasten aus Parmigiano Reggiano und gereiften italienischen Tomaten? Kombucha auf der Basis von geröstetem grünen Tee und Milch-Oolong aus Treviso? Chilis aus der Gegend rund um Gemona del Friuli, manche verfeinert mit Knoblauch und Oregano, und über zwei Monate zu Chilisaucen und -pasten fermentiert? Andrea Brunello könnte über Produkte wie diese stundenlang sprechen: Essen ist die große Leidenschaft des 31-Jährigen, gute Zutaten liebt er. Und auch, wenn sich damit aktuell noch keine Miete bezahlen lässt, mit Bibo Foods hat er diese Leidenschaft nun ein Stück weit zu seinem Beruf gemacht. Wieder, muss man sagen.