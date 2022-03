Geflüchtete kommen nach vielen Stunden Bahnfahrt und oft mit leerem Magen in München an. Viele Köchinnen und Köche setzen sich für sie und ihr Land ein - mit Spendenaktionen und Mahlzeiten.

Von Franz Kotteder

Wer flüchten muss, kann oft nur das Nötigste mitnehmen und ist schon froh, wenn für die wichtigsten Grundbedürfnisse gesorgt ist. Die Flüchtlinge, die am Hauptbahnhof ankommen, haben viele Stunden Bahnfahrt hinter sich - und sie haben Hunger und Durst. Wie schon bei der Ankunft der Flüchtenden aus Syrien 2015 sind es auch diesmal wieder Hunderte hilfsbereite Münchner Köche und Köchinnen, die unentgeltlich für sie arbeiten und dafür sorgen, dass wenigstens die Mägen nicht leer bleiben.

Im Zentrum des Geschehens steht diesmal ein Sozialunternehmen, das in erster Linie mit sogenannten "geretteten Lebensmitteln" kocht - also Zutaten, die normalerweise weggeworfen werden, obwohl sie noch gut sind. Zum Beispiel zu viel gekaufte, übrig gebliebene Waren in der Gastronomie oder im Einzelhandel, ausgemusterte Produkte oder auch solche, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Tatsächlich werden etwa ein Drittel aller Lebensmittel sinnlos weggeworfen. Mit solchen Waren arbeitet das Projekt "Community Kitchen" in Neuperlach, das als Zwischennutzung in der ehemaligen Allianz-Kantine an der Fritz-Schäffer-Straße untergekommen ist.

Und dort werden nun täglich gut 1000 Essen für die aus der Ukraine angekommenen Flüchtlinge gekocht - vor allem von Freiwilligen. "Heute sind zum Beispiel Köche vom Varietétheater GOP gekommen", erzählt Natalie Gath, "ohne die ganzen Helfer wäre das alles gar nicht zu machen." Die Rezepte sind einfach, möglichst massentauglich und überwiegend vegetarisch.

Die Vorgabe, zu 95 Prozent gerettete Lebensmittel zu verwenden, lässt sich nicht immer einhalten in dieser Notsituation. "In den letzten Tagen mussten wir auch zukaufen", sagt Gath, "allein mit geretteten Lebensmitteln wäre das nicht zu machen gewesen." Da gibt es dann Gemüsesuppe, Eintöpfe aller Art, vegetarisches Curry, Kartoffelgulasch oder auch mal Apfelscheiterhaufen.

Die Köche und Gastronomen kommen aus den verschiedensten Lokalen. Vergangenen Samstag etwa tat sich Manuel Reheis vom Gourmetrestaurant Broeding mit Jürgen Wiesenhofer zusammen, dem Chef der Polizei- und Rathauskantine, der auch noch weiteres Kochzubehör und einen Bus für die Anlieferung zur Verfügung stellte. Gemeinsam kochten sie den ganzen Tag über mit ein paar Helfern. "Hat auch wirklich Spaß gemacht", sagt Wiesenhofer, "uns hat auch noch ein junger Bub namens Simon mit großem Eifer geholfen. Ist ja auch für einen guten Zweck."

Für diesen arbeiteten am vergangenen Sonntag auch 40 Münchner Gastronomen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Benefizaktion des Vereins "München hoit zam". Dessen Mitgründer Wolfgang Hingerl vom Sternerestaurant Mural hatte dazu aufgerufen; binnen kürzester Zeit beteiligten sich so viele Restaurants, dass man mit den Ständen und Foodtrucks vom Innenhof des eigenen Lokals in den des Schwesterbetriebs Bambule Bar an der Landwehrstraße ausweichen musste. Der Erlös ging an den Ukraine-Hilfskonvoi des Vereins Round Table und belief sich auf 60 045 Euro.

"Tendenz weiter steigend, da immer noch Spenden eingezahlt werden", sagte Hingerl am Dienstag, "Teams spenden ihr Trinkgeld des Tages noch nachträglich, Gäste, die verhindert waren, geben jetzt noch etwas in den Betrieben ab, Lieferanten melden sich. Es ist toll zu sehen, wie groß der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft ist." Allein in der Landwehrstraße wurden an die 1000 Gäste gezählt, die Köfte, Fish and Chips, Pizza, Eis verzehrten, zu obendrein sehr ordentlichen Weinen.

Aber auch in den anderen Lokalen kam einiges zusammen. Die kleine Schampus-Bar Champagne Characters im Westend kam auf mehr als Tausend Euro an Spenden. Und auch große Münchner Gastronomen beteiligten sich. Antje Schneider vom Biergarten am Chinesischen Turm spendete zum Beispiel die Sonntagseinnahmen von den dort sehr beliebten Ochsensemmeln.