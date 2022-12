Auf so manchem Münchner Bürgersteig ist neben der Freischankfläche ganz schön wenig Platz übrig.

Die Regelung sieht 1,80 Meter breite Bürgersteige vor. Würde das in München durchgesetzt, wären mehr als 200 Freischankflächen davon bedroht. Doch die SPD will "in jedem Einzelfall Lösungen finden".