Von Catherine Hoffmann

So eine Großwirtschaft in Zeiten der Pandemie ist schon ein trauriger Ort, zumal an einem Dienstagvormittag. Im Ratskeller am Marienplatz, der Platz für mehr als 1000 Gäste bietet, sprechen Münchner Gastronominnen und Gastronomen über die schwierige Lage ihrer Branche. Im Keller unter dem Rathaus sind nahezu alle Tische leer. "Die Wirtschaften sollten jetzt wieder öffnen dürfen - ohne jede G-Regel", fordert Christian Schottenhamel, Wirt des Paulaner am Nockherberg und Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in München. "Die Politiker sollten die Menschen in die Eigenverantwortung entlassen." Jeder Bürger müsse künftig selbst entscheiden, ob er Maske trägt und Abstand hält, um sich zu schützen - oder eben nicht.

Die Runde im Ratskeller ist eine von vielen Veranstaltungen, die der "Leaders Club" - eine Vereinigung von mehr als 270 Gastronomen deutschlandweit - an diesem Tag in verschiedenen Städten organisiert hat, darunter auch eine im Berliner Reichstag. In der Krise sind "Leaders Club" und Dehoga enger zusammengerückt. Die Branche wünscht sich nach zwei Jahren Pandemie endlich eine Perspektive.

Detailansicht öffnen Christian Schottenhamel will den Bundeskanzler beim Wort nehmen. (Foto: Robert Haas)

Zentrale Forderung ist eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer. "Olaf Scholz hat uns bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Nockherberg im vergangenen Juli versprochen, dass der Mehrwertsteuersatz reduziert bleibt", sagt Schottenhamel. "Ich hoffe, er erinnert sich noch daran." Im Sommer 2020 wurde die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Doch diese Regel soll Ende 2022 auslaufen. Geht es nach den Gastronomen, wird sie dauerhaft verlängert und gilt künftig auch für Getränke, so dass auch Club- und Bar-Betreiber davon profitieren.

Zudem verlangt der "Leaders Club", dass die Überbrückungshilfe IV nachgeschärft wird, die von der Pandemie betroffenen Unternehmen finanzielle Unterstützung verspricht, wenn ihr Umsatz um mindestens 30 Prozent eingebrochen ist. "Die 30-Prozent-Hürde muss weg", sagt Michael Kuriat, Präsident des deutschen "Leaders Clubs". Und noch etwas soll verschwinden, wenn es nach Kuriat geht: der Flickenteppich der Corona-Regeln, die in jedem der 16 Bundesländer andere sind. Dies macht vor allem Systemgastronomen das Leben schwer, die wie Mirko Silz, Chef der Pizzakette L'Osteria, in ganz Deutschland Filialen haben. Es sei eine "enorme administrative Herausforderung", alle Vorschriften einzuhalten.

Neben vielen Wünschen herrscht auch große Dankbarkeit

Bei allem Wünschen und Fordern gibt es auch eine große Dankbarkeit für all die Hilfen von Land und Bund. "Wir wurden zwei Jahre künstlich am Leben gehalten", sagt etwa Joseph Sperl, der sich ausgerechnet zu Beginn der Pandemie mit dem Ayinger am Rotkreuzplatz selbständig gemacht hat. Diese Abhängigkeit vom Staat mache ihn mürbe. "Ich will jetzt zeigen, dass ich ohne Hilfe wirtschaftlich arbeiten kann", sagt Sperl. Auch er zweifelt an der Sinnhaftigkeit der G-Regeln, die spontane Kneipenbesuche verhinderten.

Immerhin: Gelockert wird ja schon. Die Sperrstunde ist weg, kein Wirt macht mehr um 22 Uhr das Putzlicht an, um die Gäste aufzuscheuchen. Am Dienstag erleichterte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) private Treffen Geimpfter und Genesener. Gaststätten und Cafés könnten künftig wieder für Nicht-Geimpfte offen sein, sofern sie getestet sind (3G). Und vermutlich ist 3G nur eine Etappe auf dem Weg zur alten Normalität, ganz ohne G. "Wir hatten im vergangenen Jahr einen guten Sommer", sagt Schottenhamel. "Ich hoffe, dass sich das in diesem Jahr wiederholt."

Von April an rechnen die Wirte mit einem Anstieg bei den Gästezahlen

Noch fehlen allerdings die Gäste, vor allem auch die vielen Touristen, die sonst die Münchner Innenstadt besuchen. Wenn die Corona-Zahlen weiter sinken, könnten sie allerdings im Frühjahr zurückkehren. Hoffnung macht den Gastwirten auch, dass im Winter viele Veranstaltungen storniert und auf den Sommer verschoben wurden. Von Mitte April an sei die Buchungslage gut, heißt es.

Alles andere als gut ist allerdings die Lage der Beschäftigten. Viele haben sich in den vergangenen Monaten neue Stellen gesucht, weil das Kurzarbeitergeld nicht zum Leben reichte. "Wenn das Geschäft jetzt Fahrt aufnimmt, weiß ich nicht, wie ich's bewältigen soll", sagt Bernd Ungewitter, Gründer der Thai-Kette Kaimug. Es fehle am Personal, obwohl er die Stundenlöhne für seine Mitarbeiter schon erhöht habe und 14 bis 15 Euro zahle - in der Systemgastronomie. "Wir haben ein Drittel der Mitarbeiter verloren", beklagt auch Ratskeller-Wirt Peter Wieser. Er fordert einen einfacheren Zugang von ausländischen Mitarbeitern zum deutschen Arbeitsmarkt.