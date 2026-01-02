Sternekoch Anton Gschwendtner verlässt das Atelier im Bayerischen Hof. Wie sein bisheriger Arbeitgeber mitteilte, werde Gschwendtner „aus persönlichen Gründen“ nicht mehr als Küchenchef tätig sein. Wohin es den „Chef de Cuisine“ zieht, gab der Bayerische Hof nicht bekannt.

Die Leitung des Küchenteams übernimmt vorerst der bisherige Souschef Valentin Krehl, der die vergangenen vier Jahre an Gschwendtners Seite gearbeitet hat. Langfristig soll jedoch wohl die Position des Küchenchefs neu vergeben werden.

Der heute 41-jährige Gschwendtner war seit Sommer 2021 als Chef de Cuisine im Atelier tätig. Von 2010 bis 2014 hatte er dort bereits als Souschef gearbeitet, ehe ihn sein Weg nach Stationen als Küchenchef in Wien und Stuttgart zurück nach München führte.

Das Atelier im Bayerischen Hof mit seinen rund 30 Plätzen ist vielfach ausgezeichnet. Unter Gschwendtners Leitung gelang es dem Küchenteam wiederholt, mit zwei der begehrten Michelin-Sterne ausgezeichnet zu werden.