Zum Hauptinhalt springen

GastronomieSternekoch Anton Gschwendtner verlässt das Atelier im Bayerischen Hof

Anton Gschwendtner folgte auf Jan Hartwig als Chefkoch im Atelier des Bayerischen Hofs. Nun verlässt er das Restaurant. 
Anton Gschwendtner folgte auf Jan Hartwig als Chefkoch im Atelier des Bayerischen Hofs. Nun verlässt er das Restaurant.  (Foto: Catherina Hess)

Der 41-Jährige gibt seinen Posten „aus persönlichen Gründen“ auf. Die Nachfolge übernimmt zunächst der bisherige Souschef Valentin Krehl.

Sternekoch Anton Gschwendtner verlässt das Atelier im Bayerischen Hof. Wie sein bisheriger Arbeitgeber mitteilte, werde Gschwendtner „aus persönlichen Gründen“ nicht mehr als Küchenchef tätig sein. Wohin es den „Chef de Cuisine“ zieht, gab der Bayerische Hof nicht bekannt.

Die Leitung des Küchenteams übernimmt vorerst der bisherige Souschef Valentin Krehl, der die vergangenen vier Jahre an Gschwendtners Seite gearbeitet hat. Langfristig soll jedoch wohl die Position des Küchenchefs neu vergeben werden.

Der heute 41-jährige Gschwendtner war seit Sommer 2021 als Chef de Cuisine im Atelier tätig. Von 2010 bis 2014 hatte er dort bereits als Souschef gearbeitet, ehe ihn sein Weg nach Stationen als Küchenchef in Wien und Stuttgart zurück nach München führte.

Das Atelier im Bayerischen Hof mit seinen rund 30 Plätzen ist vielfach ausgezeichnet. Unter Gschwendtners Leitung gelang es dem Küchenteam wiederholt, mit zwei der begehrten Michelin-Sterne ausgezeichnet zu werden.

© SZ/LFR - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Gastronomie
:Der Ratskeller schließt nach 50 Jahren – was folgt danach?

Zum Jahresende sperren Peter Wieser und Toni Winklhofer ihre Gaststätte unter dem Rathaus zu. Die Grünen bringen einen Club als Nachfolge ins Spiel, die CSU hätte gerne wieder eine Wirtschaft – und dann gibt es da noch Gerüchte um einen prominenten Retter.

SZ PlusVon Astrid Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite