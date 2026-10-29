„Smitty“ ist weg. So wird Dominik Schmid, Jahrgang 1988, von seinen Kollegen genannt. Ende Oktober verlässt der Küchenchef das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Tohru in der Schreiberei. Aus privaten Gründen zieht es ihn nach Österreich. Für Tohru Nakamura bedeutet das den Abschied von einem langjährigen Weggefährten. Und zugleich die Rückkehr eines alten Bekannten. Denn Schmids Nachfolger wird von 1. November an Lukas Adebahr, 35, der erst 2025 im Restaurant 1804 in der Hirschau einen Michelin-Stern erkocht hat und ihn auch 2026 halten konnte.

Dort ist er bereits seit dem 15. Oktober weg, am 1. November tritt er seine neue Stelle an. Ein unbekanntes Terrain betritt er damit allerdings nicht. Schon 2018 und 2019 stand Adebahr im Werneckhof am Herd, unter Tohru Nakamura. Und auch Dominik Schmid gehörte dort zur Mannschaft. Die beiden kennen sich also aus einer Zeit, als Nakamura noch keine drei Michelin-Sterne hatte. Inzwischen gehört Nakamura längst zur kleinen internationalen Kochelite – und Schmid hat seinen Anteil daran. Über Jahre hinweg hat er die Küche an Nakamuras Seite mitgeprägt, zuletzt als Küchenchef in der Schreiberei.

Für Adebahr ist die Rückkehr eine besondere Herausforderung. Im 1804 hatte er sich einen eigenen Namen gemacht. Nun übernimmt er eine Mannschaft, deren Arbeit höchsten Ansprüchen genügen muss. Allerdings kennt er den Mann, der diese Ansprüche stellt, bereits ziemlich gut. Wie sich die erneute Zusammenarbeit entwickelt, wird sich zeigen. Dass Nakamura seinen neuen Küchenchef nicht erst kennenlernen muss, dürfte jedenfalls ein Vorteil sein. (Tohru in der Schreiberei, Burgstraße 5, Dienstag bis Samstag von 19 bis 24 Uhr, sonntags und montags geschlossen)

Brunch-Saison startet

Während sich also in Münchens Sterneküchen das Personalkarussell dreht, kehrt vielerorts in der Gastronomie eine liebgewonnene Gewohnheit zurück: Mit dem Herbst beginnt die Brunch-Saison. Und damit auch das Gedränge am Buffet, wo bisweilen sogar erbittert um das letzte Schnitzelchen gekämpft wird. Bei der Kuffler-Gruppe will man den Gästen das ersparen. Deshalb wird im Spatenhaus an der Oper fast alles in kleinen Portionen an den Tisch gebracht. Vom Egg Benedict über den Braten bis zu den flambierten Crêpes Suzette. Nachschlag gibt es, solange man möchte.

Im Kufflerschen La Grenouille im Hotel Palace geht es französischer zu. Dort stehen unter anderem Austern, Flusskrebse, Escargots und Pâtisserie auf der Karte. Allerdings nur jeden zweiten Sonntag im Monat und an vielen Feiertagen. Im Mangostin wiederum locken Sushi, Currys, Meeresfrüchte und Braten. Wer danach noch Bewegungsdrang verspürt, kann sich auf der Eisstockbahn versuchen. Wobei sich der sportliche Ehrgeiz nach einem ausgiebigen Brunch womöglich in Grenzen hält. (Spatenhaus, Residenzstraße 12, Sonntag, 11 bis 15 Uhr; La Grenouille, Trogerstraße 21, jeden zweiten Sonntag im Monat, 11 bis 15 Uhr, sowie an vielen Feiertagen; Mangostin, Maria-Einsiedel-Straße 2, Sonntag 11 bis 15 Uhr.)

Auf der Dachterrasse der Fitzroy-Bar ist wieder Eisstockschießen im 15. Stock angesagt. Foto: Florian Peljak

Um Eisstockschießen geht es auch im Fitzroy im Werksviertel. Gefordert ist hier absolute Konzentration auf die Daube. Denn angesichts des Ausblicks auf die Stadt und die Alpen, zumindest bei klarem Wetter, dürfte das nicht ganz so leicht sein. Denn diese Eisstockbahn liegt im 15. Stock. Und um das Ganze noch zu erschweren, eröffnet dort am 1. November wieder die Winter-Rooftop-Lounge, in der warme und kalte Drinks sowie kleine Gerichte aus der Küche serviert werden.

Wer lieber drinnenbleibt, kann eine Etage tiefer brunchen. Küchenchef Nedjad Karamujic setzt dabei auf australisch inspirierte Gerichte: Erst kommen kleine Köstlichkeiten auf großen Platten an den Tisch, danach geht es ans Buffet. Für 89 Euro sind auch Kaffee, Smoothies und Cocktails enthalten. Die nächsten Termine sind der 22. November und der 20. Dezember. (Fitzroy, Atelierstraße 22, Winter Rooftop Lounge und Eisstockbahn täglich 15 bis 22 Uhr, Brunch an ausgewählten Sonntagen von 12 bis 15 Uhr.)