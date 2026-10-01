Kochen dient nicht allein der Nahrungsaufnahme, es ist auch Ausdruck von Kultur und Gemeinschaft. Für Clemens Huber und Julian Fritz vom Haidhauser Restaurant Malva ist Kochen sogar politisch. Als Gastronomen, so sagen sie, träfen sie schließlich ständig politische Entscheidungen: Welche Produkte man wo einkauft zum Beispiel. Oder wie man einen Ort schafft, an dem Menschen nicht nur zusammenkommen, sondern auch arbeiten wollen.

Ihr Restaurant empfinden die zwei Köche und Wirte als öffentlichen Raum, den es als solchen zu nutzen gilt. Deshalb hat das Malva zusammen mit Küche ohne Grenzen den politischen Oktober ausgerufen. Der Münchner Verein baut Küchen dort auf, wo sie nicht nur als Arbeitsplatz oder Ausbildungsstätte gebraucht werden, sondern auch als Treffpunkte und Zufluchtsorte, etwa in Krisenregionen wie Togo, Burkina Faso und auf Lesbos.

Mit dem Malva geht nun Küche ohne Grenzen die erste Gastro-Partnerschaft in München ein. Zusammen mit Antje de Vries, Vereinsvorsitzende, Pflanzen-Köchin, Autorin und kulinarische Nomadin ohne festen Wohnsitz, erarbeiteten Huber und Fritz ein veganes Vier-Gänge-Menü, das sie den gesamten Oktober über in ihrem Restaurant servieren werden (92 Euro pro Person inklusive einer direkten Spende an Küche ohne Grenzen).

Wie man es vom Malva kennt, kommen dabei saisonale Gemüse aus der Region auf den Teller, aber auch Lebensmittel, die verschiedene Stationen von de Vries’ Reisen aufgreifen, zum Beispiel Palmfruchtöl und Algen. Letztere kombinieren Huber, Fritz und de Vries im ersten Gang ihres Menüs zum Birnen-Ceviche mit Gurke und Rettich. Es folgen fermentierte Knollen mit Rose und Quitte sowie im Hauptgang ein Kürbis-Spieß mit Süßzwiebel, Melone und Palmfruchtöl. Ein japanisch inspiriertes Dessert aus Amazake-Sorbet, Pflaumen und Shiso beschließt die Rundreise.

Darüber hinaus finden über den Monat verteilt fünf Events und Workshops statt. Am 24. Oktober etwa lädt Antje de Vries zum Empanada-Workshop ein. Tags darauf findet ein Sonntagsbrunch im Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe statt, bei dem das Malva-Team in der Küche mithilft. Beim Winzerabend mit Emilio Zierock vom Weingut Foradori im Trentino dürfen die Gäste dessen Weine verkosten sowie ein italienisches Menü genießen und dabei gemeinsam über die Zukunft der Weinbranche diskutieren. Den abschließenden Workshop leitet Robert Ahiagba, Gründungsmitglied von Küche ohne Grenzen und Wirt des westafrikanischen Restaurants Makula in der Dreimühlenstraße. Unter seiner Anleitung wird gemeinsam das togolesische Nationalgericht Fufu gekocht und traditionell gestampft.

Beim Auftaktabend am Montag, 5. Oktober, können Interessierte das Projekt bei einem gemeinsamen Abendessen näher kennenlernen – diskutieren und politisieren ausdrücklich erwünscht! (Malva, Steinstraße 42, Montag bis Freitag ab 18 Uhr, Telefon 089/94428279, www.malvamuenchen.de).

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An großen Tischen zusammenkommen und gutes Essen gemeinsam genießen kann man auch in Lion Friedls Kochwerkstatt in der Lindwurmstraße. Bislang kochte Friedl in seiner liebevoll gestalteten Show-Küche vorwiegend für Team-Events, Workshops und private Feiern, doch mit der „Pasta Werkstatt“ bietet er neuerdings auch einen Mittagstisch an.

Friedl weiß, wie gute Pasta geht. Etwa fünf Jahre lang war er Pasta-Chef in Mario Gambas Acquarello. Nun stellt er auch in seiner Kochwerkstatt jede Nudelsorte von Hand her: Mal Tagliatelle, die er mit selbst gemachtem Pesto, bunten Kirschtomaten, Pistazien und Parmesan zubereitet, mal Tortelli, die er mit Feigen füllt und mit einer Cassis-Reduktion sowie Pfefferschaum anrichtet. So viel Frische und Qualität für 13 Euro bekommt man in dieser Stadt selten, zumal ein kleiner bunter Salat sowie selbst gebackenes Brot mit Aufstrich im Preis inbegriffen sind.

Nach dem Mittagessen kann man bei Kaffee, hausgemachten Kuchen und frisch gepressten Säften verweilen und durch die Regale im Gastraum stöbern. Friedls Chili-Öl, Zitronensalz und Rucola-Pesto wird auch zu Hause jede Pasta verfeinern (Meine Kochwerkstatt, Lindwurmstraße 126, Pasta Werkstatt Montag bis Freitag 11 bis 15 Uhr, Telefon 089/20323458, www.meine-kochwerkstatt.de).