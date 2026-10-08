Wenn der Gastronom Jörg Moehring über sein neuestes Konzept spricht und dabei Schlagwörter wie „Deli“ und „Melting Pot“ verwendet, könnte man meinen, das Café Babka liege in New York City. Tatsächlich muss man für einen Besuch aber nur nach Bogenhausen fahren. Neu ist das Babka an der Montgelasstraße nicht. Zuvor diente es Moehring, der auch das Mezze-Restaurant Nana in Haidhausen betreibt, schon sechs Jahre lang als Produktions- und Verkaufsraum.

Über die vergangenen Monate hinweg hat Moehring eine Hausnummer weiter eine ehemalige Eisdiele zum schicken Café umgebaut, wo nun das Babka vor wenigen Wochen eingezogen ist. Hier ist jetzt genug Platz, dass Gäste nicht mehr nur zum Einkaufen durch die Regale voll Wein, Gebäck und Feinkost stöbern, sondern dass sie auch vor Ort bei Kaffee, Kuchen und Mezze verweilen können. Vom Hummus bis zur Babka, jenem süßen Hefezopf, nach dem das Café benannt ist, ist alles selbstgemacht.

Für die Rezepte sind Moehrings langjährige Mitarbeiterinnen Shiri Liran und Pnina Ben Yehuda verantwortlich, die schon zuvor die Desserts fürs Nana zubereitet haben sowie früher mit einem eigenen Catering-Unternehmen unter anderem für Schabbat-Feiern gekocht haben. Wie in einem klassischen Deli – das Babka versteht sich nämlich als „Middle Eastern Deli“ – gibt es alle Speisen auch in kleinen Schälchen verpackt zum Mitnehmen für einen Spaziergang an der Isar oder durch den Herzogpark nebenan.

Dass sich Moehring hier in einer Nachbarschaft befindet, wo das gastronomische Angebot überschaubar ist und man zum Kaffeetrinken mit Edelkarosse und Dackel auf dem Beifahrersitz vor Marks Feinkost vorfährt, habe sein Konzept nicht beeinflusst, sagt er. In seinem „Melting Pot“ sollen nicht nur Landesküchen aufeinandertreffen dürfen, sondern Münchner aller Couleur. „Wir wollen schon trommeln in diesem Brachland hier“, sagt Moehring. In Zukunft soll es etwa einmal im Monat einen Daydrinking-Samstag mit DJ geben (Babka, Montgelasstraße 17, Mittwoch bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, warme Küche ab 11 Uhr).

Was an der Theke angeboten wird, kann man auch mitnehmen auf einen Spaziergang an der Isar. Foto: Johannes Simon

Was das Obers für kommenden Sonntag, den 11. Oktober, im Nymphenburger Schlosspark plant, könnte man im weitesten Sinne auch als Daydrinking-Veranstaltung bezeichnen. Wirklich gerecht wird aber dieser Ausdruck dem traditionellen Törggelen nicht. Schließlich handelt es sich dabei um einen Brauch, der Südtirolern heilig ist. Dort wird alljährlich nach der Weinlese im Herbst junger Wein in geselliger Runde verkostet, oft verbunden mit einem herbstlichen Spaziergang und anschließendem Abendessen.

Obers-Küchenchef Lukas Gietl hat diese Südtiroler Tradition nach München gebracht. Wer schon einmal seine „Schlutzer“ probiert hat, weiß, dass der gebürtige Sterzinger die Kulinarik seiner Heimat hochhält. Im vergangenen Jahr hat Gietl erstmals ein Törggelen im Obers ausgerichtet. Heuer findet der Umtrunk in der Porzellanmanufaktur Nymphenburg statt.

Dort gibt es zum Aperitif eine Südtiroler Jause mit Speck, Brot, sauer angemachtem Graukas und gebackenen Spinattaschen, sogenannte „Tirteln“ oder „Diarschtler“, wie Gietl sie ausspricht. Nach einem Herbstspaziergang entlang des Schlosskanals wird sich in der „Grünen Schleif“ der Porzellanmanufaktur mit einer Suppe aufgewärmt, dazu gibt es mitunter auch junge Weine aus Südtirol.

Zum Abendessen kommen dann Schlutzkrapfen, Knödeltris und Schmorrippen in die Tischmitte und werden wie beim Familienessen daheim aus einem Topf geteilt. Dazu gibt der Südtiroler Singer-Songwriter Max von Milland seinen Mundart-Pop zum Besten und für den Heimweg gibt es abschließend Kastanien aus dem offenen Feuer auf die Hand (Törggelen in der Nymphenburger Porzellanmanufaktur, Nördliches Schloßrondell 8, Sonntag 11. Oktober ab 15 Uhr, 185 Euro p.P. inkl. Wasser, Kaffee und Wein, Anmeldung unter www.dasobers.de).