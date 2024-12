Neues aus der Münchner Gastroszene:Spendieren und speisen

Der Alte Simpl in der Türkenstraße wird noch immer gerne als „Künstlerkneipe“ bezeichnet, obwohl es lange her ist, dass die Schwabinger Boheme dort ein und aus gegangen ist. In seiner jüngeren Geschichte war er mehr Studentenlokal als Kreativentreff. Doch die neue Wirtin Sina von Tongelen möchte den „Simpl“ zu seinen Wurzeln zurückführen. Bei ihr dürfen junge Künstler ihre Werke ausstellen und auch Musiker sind willkommen. Die „Sing-Along-Abende“ am Klavier kämen besonders gut an: „Man merkt, dass die Leute zusammenkommen wollen“, sagt von Tongelen.

Deshalb hat der Alte Simpl dieses Jahr auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. Er soll ein Ort für all diejenigen sein, die Weihnachten nicht mit der Familie verbringen können oder wollen; die in entspannter Atmosphäre ohne Menüzwang beisammensitzen wollen; oder für die ein Weihnachtsessen nicht selbstverständlich ist. Denn im Rahmen der Aktion „Ein Festmahl für alle“ haben Gäste die Möglichkeit, ein zusätzliches Gericht zu spendieren und es als Gutschein an den Weihnachtsbaum zu hängen.

Wer sich selbst kein Gericht leisten kann, nimmt den Gutschein vom Baum und löst ihn bei der Bedienung ein. Sollten am Dreikönigstag noch Gutscheine am Baum hängen, beliefert der Alte Simpl das Frauenobdach Karla 51 mit einem Neujahrsessen. Die Gutscheine können schon jetzt an der Kasse hinterlegt werden. Reservierungen und Vorbestellungen für Gänse werden ebenfalls von sofort an entgegengenommen (Alter Simpl, Türkenstraße 57, Montag bis Samstag von 11.30 bis 24 Uhr, sonntags bis 23 Uhr, Telefon 089/2723083, www.alter-simpl.de).

Eigentlich ist München übersättigt von Restaurants mit Küchenstilen aus dem asiatischen Raum. Man denkt, man hat schon alles gegessen, dann kommt eine Landesküche hinzu, die hier so noch nicht vertreten war. „Philippine Dining“ verspricht das Cebuana in der Ickstattstraße, wo zuvor die Weinbar S. Zimmer war. Das neue Inhaberpaar möchte eine authentische philippinische Küche anbieten, die mexikanische, asiatische und amerikanische Einflüsse vereint.

Als Vorspeise gibt es zum Beispiel „Lumpiang Shanghai“, frittierte Teigrollen, gefüllt mit Schwein und Gemüse. Das Hauptgericht „Kare Kare“ mit Rind und Pak Choi wird mit einer Shrimp-Paste serviert, die man der Erdnusssoße unterrührt oder wie Kaviar als Topping aufs Fleisch gibt. „Chicken Sisig“ – mit Kräutern und Gewürzen gebratene, gewürfelte Hühnerbrust, über die ein Spiegelei geschlagen wird – bekommt man auf den Philippinen zu jeder Tageszeit. Und das Dessert „Halo Halo“ wird nicht etwa von Lebensmittelfarbe so leuchtend violett, sondern von der Ube-Wurzel (Cebuana, Ickstattstraße 21, Mittwoch bis Montag 11.30 bis 15 Uhr und 17 bis 23 Uhr, Telefon 089/72444069, www.cebuana.de).