Viele Zahlen, noch mehr Überstunden, große Namen wie McKinsey oder J. P. Morgan: Das war bis Juli 2024 die Welt von Amelie Hürbe, zu jener Zeit eine aufstrebende Finanzanalystin. „Ich dachte, das ist voll mein Ding“, sagt sie.
Quereinstieg in die GastronomieDie Finanzanalystin, die zur Foodfluencerin geworden ist
Lesezeit: 4 Min.
Eigentlich hantiert Amelie Hürbe mit Zahlen und Geld – bis sie ihren Job kündigt mit dem Plan, einen Feinkostladen zu eröffnen. Auf Instagram begleitet sie ihren Weg in die Selbständigkeit. Dabei sind Umwege Teil des Konzepts.
Von Jacqueline Lang
Lesen Sie mehr zum Thema