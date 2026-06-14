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Quereinstieg in die GastronomieDie Finanzanalystin, die zur Foodfluencerin geworden ist

Lesezeit: 4 Min.

Amelie Hürbe in einem Hinterhof in München-Neuhausen.
Amelie Hürbe in einem Hinterhof in München-Neuhausen. Catherina Hess

Eigentlich hantiert Amelie Hürbe mit Zahlen und Geld – bis sie ihren Job kündigt mit dem Plan, einen Feinkostladen zu eröffnen. Auf Instagram begleitet sie ihren Weg in die Selbständigkeit. Dabei sind Umwege Teil des Konzepts.

Von Jacqueline Lang

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Viele Zahlen, noch mehr Überstunden, große Namen wie McKinsey oder J. P. Morgan: Das war bis Juli 2024 die Welt von Amelie Hürbe, zu jener Zeit eine aufstrebende Finanzanalystin. „Ich dachte, das ist voll mein Ding“, sagt sie.

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