Wer in den vergangenen Tagen eine überteuerte Fisch- oder Bratwurstsemmel auf der Wiesn gegessen hat, wird danach die rundum selbst gemachten vietnamesischen Sandwiches von Min Ga umso mehr zu schätzen wissen. Viele halten die Bánh Mì der Brüder Thi und Vu Nguyen für die besten der Stadt, nicht zuletzt auch Spitzenkoch Jan Hartwig.

Das scheint sich allmählich herumzusprechen, denn in dieser Woche haben die Gebrüder Nguyen ihren dritten Standort in München eröffnet. Neben der ersten Filiale an der Klenzestraße nahe dem Gärtnerplatz ist Min Ga jetzt auch am Hohenzollernplatz sowie im alten Filmtheater am Sendlinger Tor zu finden. Um sich vorrangig auf dieses Projekt konzentrieren zu können, ist es für Thi und Vu Nguyen nun an der Zeit, in ihrem vietnamesischen Restaurant Tivu an der Rumfordstraße kürzerzutreten und dort nach sieben Jahren ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Mit dem Izakaya Mr. Ken, wie das Tivu jetzt heißt, sollen ihre neuen Betriebsleiter Kenta und Satoko Tanaka für frischen Wind sorgen. Das Paar stammt aus Japan und lebt seit zwölf Jahren in München. Kenta Tanaka kochte zuvor im Bogenhauser Edel-Italiener Acquarello, im Shoya am Platzl und zuletzt in der Schumann's Bar am Hofgarten. Das Mr. Ken ist nun für ihn und seine Partnerin das erste eigene Konzept, das sie gemeinsam in München umsetzen.

„Wir wollen japanische Küche zeigen, wie man sie hier noch nicht kennt“, erklärt Tanaka. Auf Sushi und Ramen verzichte er bewusst, denn er findet, davon gebe es in der Stadt schon genug. Stattdessen wolle er eine japanische Kneipe mit kreativer Küche nach dem Vorbild der Izakayas in Osaka schaffen. In seiner Geburtsstadt sei nämlich die Food-Szene bunter und experimentierfreudiger als beispielsweise die der Hauptstadt Tokio.

Abends wird es im Mr. Ken kleine Speisen zum Teilen geben, darunter klassisch japanisches Bar-Food wie frittierte und gegrillte Spieße, aber auch selbst gemachte Onigiri sowie vegetarische Gerichte wie Tofu-Falafel. Dazu werden Sake, Highballs und japanisches Bier ausgeschenkt. Von Donnerstag bis Samstag kocht außerdem Satoko Tanaka mittags japanisches Curry, das ihr zufolge weniger scharf und vom Soßen-Ansatz her ganz anders schmecke, als man es beispielsweise von thailändischem Curry kenne.

Am 6. Oktober öffnet das Mr. Ken erstmals seine Türen, bis dahin wird das Restaurant noch umgebaut. Anders als zuvor im Tivu wird es dann auch einen Bereich mit Hochtischen geben. Denn für die Izakaya-Kultur sei es typisch, erklärt Wirt und Japan-Fan Vu Nguyen, dass man ungezwungen auf einem Hocker sein Feierabendbier trinke und dazu einen kleinen Happen esse. Münchnern sei das nur oft nicht geläufig, weil die „Izakayas“ hier, zum Beispiel das im ehemaligen Hotel Roomers an der Landsberger Straße, fälschlicherweise das Bild eines teuren Edel-Japaners vermittelten.

Den irreführenden Namen hat das Hotelrestaurant inzwischen abgelegt, denn das Münchner Roomers ist Geschichte. Das Hotel wurde von der irischen Boutique-Hotel-Kette The Dean übernommen und feierte vergangene Woche große Wiedereröffnung. Rund 1500 geladene Gäste verteilten sich über die Gastronomie-Fläche im Erdgeschoss, zu der neben dem neuen Japan-Restaurant Ibasho drei verschiedene Bars gehören.

Bar-Manager Philipp Fröhlich, Gründer und Betreiber der früheren Trisoux-Bar im Glockenbachviertel, und sein Team entwerfen hier außergewöhnliche und von der asiatischen Aromenwelt inspirierte Drinks, während im Ibasho feinste Sushi- und Grillspezialitäten aufgetischt werden.

Während der Wiesn bietet es sich auch für Einheimische an, das neue Hotelrestaurant kennenzulernen. Das aktuelle Oktoberfest-Menü (115 Euro p.P.) bietet nämlich einen Streifzug durch die Speisekarte, von Sushi und Brokkoli-Tempura über Crispy Pork Belly und Beef Short Ribs bis hin zu Matcha-Cheesecake (Ibasho, Landsberger Straße 68, täglich von 18 bis 23 Uhr, Telefon 089/452202768, www.ibashomunich.com).