Noch nie konnte ein Deutscher den Koch-Wettbewerb des Champagner-Hauses Taittinger für sich entscheiden. Doch in diesem Jahr geht der „Le Taittinger“, der seit 1967 verliehen wird und neuerdings den sperrigen Namen „Prix International ArsNova de cuisine d'auteur“ trägt, an Franz-Josef Unterlechner , Küchenchef des Restaurants Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten. Taittinger-Präsidentin Vitalie Taittinger kam vergangenen Montag nach München , um Unterlechner den Preis zu überreichen. Der 39-Jährige könnte stolzer nicht sein: „Für mich ist das einer der prestigeträchtigsten Wettbewerbe für Köche überhaupt. Ich fühle mich geehrt.“ Zuvor ist er in Paris gegen acht andere Spitzenköche aus aller Welt angetreten. Sie alle hatten dieselbe Aufgabe: ein Gericht mit Ente.

Unterlechners Teller sollte Handwerk und Tradition verbinden, sagt er. Bayerische Ente kombiniert er mit Blutwurst, Entenleber, Spitzkohl, Sanddorn und Morcheln, kunstvoll angerichtet auf Nymphenburger Porzellan. Dagegen ist der „Prix Taittinger“ optisch mehr Champions-League-Pokal als filigranes Geschirr. Unterlechner will ihn trotzdem im Schwarzreiter ausstellen.

Wer von einer solchen Karriere im Luxushotel träumt, hat beim „Taste-Your-Future-Day“ die Gelegenheit, die Hotellerie in all ihren Facetten kennenzulernen. Vertreter von rund 30 führenden Münchner Hotels stellen sich als Ansprechpartner zur Verfügung, vom Azubi bis zum Hotelmanager.

Dazu darf man in verschiedenen Masterclasses aktiv werden, zum Beispiel beim Sushi-Kurs des Mandarin Oriental oder im Bewerbungs-Coaching mit dem Vier Jahreszeiten. Willkommen sind Schüler mit Eltern und Lehrern, Azubis sowie alle, die sich umorientieren wollen. Die Teilnahme ist kostenlos, man muss sich nur vorab online registrieren (Taste-Your-Future-Day, 22. März von 14 bis 17 Uhr, Sofitel Bayerpost, Bayerstraße 12, Anmeldung über event.munich-hotel-alliance.de).

Jens Madsen hat es mit seinen 30 Jahren schon geschafft, Küchenchef in einem großen Haus zu werden – nicht in einem Hotel, sondern in der BMW-Welt. Nachdem Bobby Bräuer dort das Gourmet-Restaurant Esszimmer zum Jahresende verlassen hat, darf ihm nun Souschef Madsen nachfolgen und ein eigenes Konzept erarbeiten, das im Sommer an den Start gehen soll. Der Name steht schon fest: Im „The Cloud“ will sich die Küche jedes Jahr von einer anderen Region kulinarisch inspirieren lassen, angefangen mit den Aromen Süd- und Ostafrikas. Madsen, der in Tansania geboren ist, hat eigens für dieses Projekt eine mehrwöchige Recherchereise dorthin unternommen. Mit einem Pop-up im Frühjahr will er die Zeit bis zur Eröffnung verkürzen und seine Reiseeindrücke auf den Teller bringen (Pop-up „A Nomad's Path“ von 10. April bis 24. Mai in der BMW Group Classic, Moosacher Str. 66.).