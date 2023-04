Von Thomas Becker

Generalschlüssel schön und gut, aber was nutzt der allmächtige Chip, wenn man in dem 90 000-Quadratmeter-Laden den Weg nicht findet? Raum 2122: Kann doch nicht so schwer sein, denkt Till Hofmann und marschiert los. Hält inne, kratzt sich am Kopf: "Nee, andere Richtung." Ein paar Linoleum-Gänge weiter bleibt er wieder stehen: "Muss doch da drüben sein." So geht es im zweiten Stock des Gasteigs eine Weile hin und her, durch menschenleere Gänge, weit und breit nichts zu hören außer dem Geräusch der eigenen Schritte. Zwei orangefarbene Baustellenhütchen vor den verwaisten Rolltreppen signalisieren: Hier läuft nichts mehr.