Was ist eigentlich im Fat Cat los? Die Frage ist berechtigt. Denn auch wenn sich in der Münchner Kulturszene herumgesprochen hat, dass das Fat Cat die Zwischennutzung des seiner Sanierung harrenden städtischen Kulturgebirges Gasteig ist, weiß längst noch nicht jeder, was dort so alles läuft. Abgesehen von den durch die Medien groß beäugten Groß-Events wie der „Dalí“-Ausstellung in der Philharmonie oder dem Fußball-EM-Spektakel „Stadion der Träume“, am Dachgarten-Lokal stehen sie Schlange, und auch Michael Mittermeiers Stand-Up-Comedy-Club Lucky Punch schiebt an – und das mit meist zwei Veranstaltungen täglich.