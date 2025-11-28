Neulich hat der Lucky Punch Comedy Club auf seinem Instagram-Kanal Freudiges verkündet: „Danke für 3 ausverkaufte Shows heute“, hieß es am 15. November. An jenem Samstag brummte es ganz besonders im früheren Carl-Amery-Saal des Gasteigs, den die Yo! Man-Media GmbH des Münchner Comedians Michael Mittermeier seit Oktober 2023 bespielt. Stand-up-Comedy an sieben Tagen die Woche, täglich mindestens zwei Shows – so wird auf der Homepage geworben.
Streit um ZwischennutzungWie viel Gewinn darf ein Comedy Club im Gasteig machen?
Lesezeit: 3 Min.
Die Zwischennutzung des Gasteigs wird mit öffentlichen Mitteln gefördert. Nach den Vorwürfen eines Mitarbeiters lässt die Stadt prüfen, ob Michael Mittermeiers „Lucky Punch“-Club dank günstiger Mieten zu viel Profit macht. Die Opposition im Rathaus ist empört – die Betreiber weisen die Vorwürfe zurück.
Von Joachim Mölter
Exklusiv
Europas größtes Kulturzentrum:Aus fürs „Fat Cat“ im Gasteig – kommt jetzt die Sanierung?
Die Verträge der Zwischennutzer werden nicht mehr verlängert, danach folgen die ersten Arbeiten. Für eine Generalsanierung gibt es offenbar mehrere Interessenten.
Lesen Sie mehr zum Thema