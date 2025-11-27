Neulich hat der Lucky Punch Comedy Club auf seinem Instagram-Kanal Freudiges verkündet: „Danke für 3 ausverkaufte Shows heute“, hieß es am 15. November. An jenem Samstag brummte es ganz besonders im früheren Carl-Amery-Saal des Gasteigs, den die Yo! Man-Media GmbH des Münchner Comedians Michael Mittermeier seit Oktober 2023 bespielt. Stand-up-Comedy an sieben Tagen die Woche, täglich mindestens zwei Shows – so wird auf der Homepage geworben.