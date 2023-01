Von Michael Zirnstein

"Der Gasteig brummt", heißt ein offenes Projekt für Kinder mit "Musik zum Anfassen" in Europas größtem Kulturzentrum. Das wird es auch 2023 geben, im März im Ausweichquartier HP8. Im weitgehend verwaisten Stammhaus in Haidhausen brummt es derzeit gar nicht. Wer genauer hinhört, vernimmt dafür ein Knirschen und Ächzen. Nicht nur, weil die Stadt keinen Investor für die Sanierung des dienstgreisen Gebäudes gefunden hat. Auch bei der eigentlich längst ausgehandelten Zwischensanierung knarzt es nun im Gebälk.

Wieso, möchte man meinen, je länger die Stadt den Bau überdenkt, umso später wird gebaut, umso länger können doch die Zwischennutzer weiter ihr geplantes "größtes Subkulturzentrum Europas" - Arbeitstitel: "Fette Katze" - betreiben? Aber so einfach ist es nicht.

Tatsächlich ist der Vertrag mit dem Bewerber-Quartett noch immer nicht unterzeichnet. Inzwischen ist es Peter Fleming vom Münchner Elektro-Club Harry Klein zu viel geworden, er ist ausgestiegen. Für ihn stieg Barbara Bergau mit der Flüchtlingshelfer-Genossenschaft Bellevue di Monaco bei Kleinkunst-König Till Hofmann, Nepomuk Schessl vom Klassik- und Show-Veranstalter Münchenmusik und Hallen- und Clubbetreiber Michi Kern (Sugar Mountain, Freiheizhalle, Utopia) ein. Trotz intensiver Vorarbeit haben die vier ihren Plan, zum 1. März zu starten, eigentlich schon aufgegeben. Man kann nicht ins Blaue hinein buchen oder Räume vergeben, sagt Kern, "wir warten weiter freundlich und halten die Füße still".

Geduld ist bei dem Projekt gefragt: Vor eineinhalb Jahren fand die letzte Kulturveranstaltung im Gasteig statt, seit Oktober 2021 läuft das Interim im HP8, im Sommer 2022 endlich brachte der Stadtrat eine Zwischennutzung für den alten Gasteig auf den Weg. Zu Pachtbedingungen, die keinen Bewerber anlockten. Im Oktober gab es eine zweite Ausschreibung, angepasst an die Wünsche des Interessenten-Quartetts (und 5,7 Millionen Euro, um das marode Gebäude fit für den Betrieb zu machen).

Ein vom Stadtrat beauftragtes Entscheidungsgremium aus Wirtschaftsreferat, Kulturreferat, Aufsichtsrat und Gasteig GmbH erklärte das Vierer-Konsortium für am tauglichsten. Mit ihm handelte Gasteig-Chef Max Wagner daraufhin einen Vertrag aus. Der ging vor zwei Wochen noch einmal zur Prüfung an die beteiligten Referate - aus dem Büro von Wirtschaftsreferent Baumgärtner kam er bisher noch nicht zurück.

Der schleppende Prozess hat eigentlich nichts mit dem Investoren-Debakel zu tun, und doch gab es ausgerechnet jetzt viel Unruhe. Private Kulturveranstalter wie der Circus Krone, die Bühne im Schlachthof und das Sub-Kulturzentrum Backstage hatten der SPD ihre Sorge über eine aufkommende Konkurrenz geklagt. So stört sich Hans-Georg Stocker, seit 32 Jahren Betreiber des Backstage, generell an der Kulturpolitik, nämlich "wie die Stadt mit einer Zwischennutzung den durch ihre Misswirtschaft entstandenen Leerstand kaschiert", wenngleich er vor dem Engagement der vier Kollegen "den Hut zieht". Er befürchtet eine "Wettbewerbsverzerrung", wenn vier marktdominierende "Player" zu subventionierten Bedingungen eine Art "Kunstpark Mitte" aufziehen, so günstig und in attraktivster Lage, dass Veranstalter sich lieber dort einbuchen als bei bestehenden Bühnen.

Die SPD berief daraufhin eine Sitzung mit dem Koalitionspartner, den Grünen, ein. "Ja, wir haben das noch einmal problematisiert und die Bedürfnisse der anderen eingebracht", bestätig Julia Schönfeld-Knor. "Aber wir wollten in keiner Sekunde die Zwischennutzung abblasen, wir stehen voll dahinter." Allerdings soll nun eine exakte Auflistung der Raummieten für externe Veranstalter Transparenz schaffen.

Der Wirtschaftsreferent prüft noch

Dass eine Zwischennutzung zu "günstigen Pachtbedingungen" nicht "etablierten privaten Veranstaltungsorten wie Zenith oder Backstage das Wasser abgräbt", ist Wirtschaftsreferent Baumgärtner, CSU, besonders wichtig. Max Wagner habe versucht, das so im Vertrag zu formulieren, er prüfe gerade, ob das geglückt ist. "Hier sollen Menschen ein Podium bekommen, die keines haben, und sich nicht die, die am lautesten Schreien, die Taschen füllen."

Das stehe nicht zu befürchten, finden Hofmann, Bergau, Kern und Schessl. Von Anfang an wollten sie nicht selber veranstalten, sondern die günstigen Bedingungen an alle anderen in der Stadt mit passenden Ideen weitergeben. Sie haben die gemeinnützige GmbH "Fat Cat" gegründet, die per Gesetz gar keine Gewinne erwirtschaften darf. Was von den Mieteinnahmen übrig bleibt, soll reinvestiert werden, in Probenräume, Ateliers, unkommerzielle soziale und kulturelle Projekte.

Für Baumgärtner gibt es im Vertrag noch weitere Knackpunkte zu prüfen, das brauche Zeit: "Es wurde Monate lang rumverhandelt, jetzt liegt es bei uns zur Begutachtung auf dem Tisch, wir verzögern gar nichts." Was Baumgärtner interessiert: Wer genau zahlt wie viel der erwartet hohen Nebenkosten? Kann man für die Philharmonie nicht nur eine Umsatzpacht, sondern eine Mindestpacht verlangen? ("Sonst zahlt der Steuerzahler drauf") In welchem Zustand wird der Gasteig zurückgegeben? (Die erhaltungswürdige Sichtbetonoptik solle nicht durch Farbe zerstört werden.) Unverrückbar scheint für ihn das Vertragsende laut dem Stadtratsbeschluss Ende 2023. "Länger würde ich nicht befürworten", sagt er: "Wenn die Stadt sich für eine günstigere Farb- und Pinselstrich-Sanierung entscheidet, muss die am 1. Januar 2024 starten können."

Bleibt nicht viel Zeit für die Zwischennutzer. Baumgärtner zumindest verspricht, seine Empfehlung für oder gegen den vorliegenden Vertrag wie verlangt nächsten Mittwoch bei der Gasteig-Aufsichtsratsvorsitzenden und Zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) abzugeben. "Dann ist es Sache der Politik." Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, und Habenschaden haben in der Sache das letzte Wort. Aus einem Instagram-Post von Habenschaden vom Juli 2022 lässt sich ablesen, in welche Richtung es geht: "Hier entsteht die größte Zwischennutzung Europas."