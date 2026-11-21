Schon wieder ein Abschied. Verließ man erst vor Kurzem nach einem kitschig-wunderschönen Servus-Fest die einigermaßen einmalige Dachterrasse des Fat Cat zum letzten Mal, so gemahnt einen nun ein Plakat am Fahrradständer daran, dass es allmählich wirklich ernst wird: Vom 30.November an muss man den Drahtesel woanders abstellen, weil dann ein Bauzaun rund um den Gasteig stehen wird. Und bis der wieder verschwindet, könnte es dauern.

Sicher ist: Sie wird ganz anders aussehen, diese Kulturvollzugsanstalt, wie der an eine monumentale Festung erinnernde Gasteig spöttisch genannt wurde. Prominentester Gegner: ein gewisser Leonard Bernstein, der kurz nach der Eröffnung seine berühmte Zwei-Wort-Vernichtung ins Gästebuch schrieb: „Burn it!“ Er hatte und hat aber nach mehr als 40 Jahren auch Freunde, der Gasteig. Gut 120 von ihnen dürfen nun noch ein allerletztes Mal rein in die heiligen Hallen, und sie dürfen, nein: sollen, sogar etwas mitnehmen. Genau genommen möglichst viel.

Denn zum guten Schluss heißt es: Alles muss raus. Eine Versteigerung soll helfen, die 90 000 Quadratmeter Fläche völlig leerzuräumen. Bis Ende Januar wird die Technik zurückgebaut, alle Anschlüsse für Fernwärme, Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation werden stillgelegt. Danach soll das Gebäude bereit sein für die Schadstoffsanierung - und für die seit Jahren diskutierte Generalsanierung, über die im Februar der Stadtrat entscheiden soll.

Nachdem bei einer Online-Auktion von Mitte Oktober bis Anfang November 13 000 Gebote für 637 Positionen (vor allem für Bestuhlung sowie Bühnen- und Küchentechnik, aber auch meterweise Gitterroste und WC-Trennwände) abgegeben worden waren, folgt nun eine Live-Versteigerung mit Profi-Auktionator.

Angeboten werden etwa Konzertstühle ... Foto: Catherina Hess

... oder WC-Schilder. Foto: Catherina Hess

Auch Gasteig-Ziegel kommen unter den Hammer. Foto: Catherina Hess

Im Angebot: vorab aus dem Bestand zurückgehaltene potenzielle Lieblingsstücke, 80 an der Zahl, oft im Zweier-Pack: rote und lila Konzertstühle, Freischwinger, alte Filmrollen, WC-Schilder, ein Schminktisch, Notenständer, Barhocker oder gelbe Metall-Regale aus der Stadtbibliothek. Im Waschbecken des Dirigentenzimmers haben sich Berühmtheiten aus der ganzen Welt die begnadeten Hände gewaschen. Auch auf Ziegelsteine darf geboten werden: ein paar Einzelstücke der 1,7 Millionen Ziegel, die in den 80er-Jahren eigens für den Gasteig handgeschlagen wurden und sein Erscheinungsbild bis heute prägen. Die meisten von ihnen werden im Neuen Gasteig wieder verwendet.

„Erhalten statt abreißen“ heißt die Devise der Münchner Raumentwicklungsgesellschaft (MRG), einer Tochtergesellschaft der Stadt, die Bauherrin der Sanierung ist. „80 Prozent der Gebäudesubstanz bleiben erhalten“, so MRG-Geschäftsführer Benedikt Schwering. „Unser Re-Use-Konzept soll dafür sorgen, dass möglichst viel Inventar ein zweites Leben bekommt - und das am liebsten bei Menschen, die mit dem Gasteig ganz persönliche Erinnerungen verknüpfen.“

Genau solche Nostalgiker stehen nun im Foyer des Carl-Orff-Saals und lauschen dem Auktionator Andreas Gruber, der sich in den nächsten Stunden kaum eine Atempause gönnen wird – Berufsrisiko. Doch so originell („Lassen Sie einfach die Hand oben - oder nehmen Sie die vom Nachbarn!“) und schlagfertig der hammerschwingende Profi auch den Gasteig-Freunden das Geld aus der Tasche zieht: Noch spannender sind die Geschichten hinter den ersteigerten Unikaten. Das sei schon vorab interessant gewesen, erzählt Michael Amtmann, Kommunikations-Chef des Gasteigs. „Wissen Sie, wer diesen zweieinhalb Meter hohen roten Schuh haben wollte, der im Konzertsaal stand? Das Schuhhaus Tretter! Die stellen den demnächst aus.“ Oder die Schilder am Carl-Amery-Saal: „Die haben seine Enkel ersteigert. Amery war ja auch Direktor der Stadtbibliothek.“

Das Gasteig-Inventar hat für viele Teilnehmer der Auktion nostalgischen Wert. Foto: Catherina Hess

„Ich wollte meiner Mutter unbedingt was mitbringen“, sagt ein junger Mann, der ein Piktogramm ersteigert. Foto: Catherina Hess

So geht es vor dem Carl-Orff-Saal weiter: Da ist die Frau mit den grauen Locken, die eine defekte weiße Wanduhr ersteigert – der Vater sei Uhrmacher gewesen, sie Gasteig-Fan, und deshalb brauche sie unbedingt ein Stück von hier zu Hause. Oder der junge Mann, der bei einem der blauen Piktogramme mit der Aufschrift „Philharmonie/Carl-Orff-Saal/Black Box“ die Hand hebt und sie - wie vom Auktionator empfohlen – einfach oben lässt, bis der Hammer runter saust, bei stolzen 120 Euro, dem Höchstgebot bis dahin. Eigentlich seien 100 Euro seine Schmerzgrenze gewesen, sagt er, „aber ich wollte meiner Mutter unbedingt was mitbringen. In den 80ern hat sie hier mal gearbeitet, am Einlass“.

Und so kommt vieles unter den Hammer, was Erinnerungswert hat, keinen materiellen – warum sonst gibt man 110 Euro aus für ein Hinweisschild „Chorprobensaal“? Ein paar zeitlos originelle Exponate sind auch dabei: ein Cocktail-Piktogramm (105 Euro), ein Wegweiser „Bühne / Stage“ (40 Euro) oder ein Hinweisschild für einen Tiefgaragenstellplatz für Damen (50 Euro). Aber auch wenn der atemlose Herr Gruber noch so schwärmt („Da sitzt man drin wie ein König“) und schöne Schoten erzählt (über die von Sprinklern gefluteten Konzertsessel, die man zum Trocknen in die Sauna des Müller'schen Volksbads schleppte): Die vielen Konzertstuhl-Pärchen gehen eher mittelgut weg, einmal zwei Stück für nur drei Euro. Da bringt sogar der Mülleimer aus Edelstahl 22 Euro mehr ein. O-Ton Gruber: „Wissen Sie, was da schon alles drin war? So was kann man nicht kaufen!“

Beim Star des Abends muss er nicht viel sagen: der Saalplan der Philharmonie. Ein packendes Bieter-Duell, das erst bei 370 Euro endet. Den Zuschlag erhält ein junger Mann im hellen Wollpulli. Er sei öfter mit dem Opa hier gewesen, erzählt er, und kann seine Entschlossenheit beim Bieten leicht erklären: „Das ist doch ein Kunstwerk! Das kommt an die Wand.“ Sprach‘s und verschwindet mit seinem Unikat.

Am Ende hat der Atemlose den Dernière-Gästen 3352 Euro entlockt – und so manchem zu einem schönen Erinnerungsstück verholfen: einem Stück Gasteig. Der Erlös? Fließt ins Sanierungsprojekt, wo er natürlich ein sofort verdampfender Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber darum geht es an diesem Abend nicht. Es geht um Erinnerung. In diesem Sinne: Pfiati, Gasteig. Die Abende mit Miriam Makeba, Cesária Évora, Miles Davis und all den Anderen werde ich dir nicht vergessen.